Bağımlılığa panzehir yerli antikor

Türkiye’nin de madde kullanımıyla ilgili bir “salgın” tehlikesi altında olduğunu belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Coşkuno, bu nedenle bağımlılık yapan maddelere karşı aşı çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bağımlılık yapan maddeleri tanıyıp, vücutta hapsedecek antikorlar geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Coşkunol, şöyle konuştu: “Bu antikorları ne kadar özgün ne kadar etkin bir şekilde yapabilirsek o kadar iyi onları tanıyorlar ve beyne geçmesine engel oluyorlar. Şu anda metamfetamin dediğimiz bir maddeye karşı çok belirgin bir antikor oluşturduk. Bunun yanı sıra halen 20 madde üzerinde çalışmalarımız var ve bu madde sayısı giderek artabilecek. Vücudun herhangi bir mikroba karşı aşılanması durumunda vücuda o mikrop girse dahi aşılandığı için vücutta o mikrobu tanıyıp yok edecek şeyler olduğu için o mikrop vücutta işlemiyor. Burada da aynı şey geçerli. Antikor sayesinde o madde vücuda geçse dahi alınsa dahi beyne geçemediği için kişi onu kullanmakla ilgili bir zevk almayacak ve bir daha denemeyecek. Denese bile zevk alamayacak ve kullanmayacak böyle olunca.”

5 YIL SONRA PİYASADA

Prof. Coşkunol, madde bağımlılığına karşı aşıların mevzuata göre bölgesel olarak riskli bölgelerde veya ülke genelinde kullanılabileceğini ifade etti. Çalışmaların klinik düzeyde, kimyasal çalışmalar şeklinde olduğunu belirten Coşkunol, bundan sonraki aşamanın canlı denemesi olduğunu bildirdi. Prof. Hakan Coşkunol “Çalışmalar bu hızla giderse insanlar üzerinde aşının denenmesi 3-4 yıl içinde yapılabilecek. 5 yıl sonra da aşıyı piyasada görebileceğiz” şeklinde konuştu.