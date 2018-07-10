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Bağırsağın ilacı ev yapımı yoğurt

ABD’de yapılan bilimsel araştırma ev yapımı yoğurdun; karın ağrısı, kabızlık ve ishal ataklarına neden olan hassas bağırsak hastalığının en etkili tedavisi olduğunu ortaya koydu.

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Lactobacilli cinsi probiyotik bakteri içeren ev yapımı yoğurdun potansiyelinin değerlendirildiği araştırma ABD’de iki ayrı tıp merkezi tarafından gerçekleştirildi. Araştırmada, karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal ataklarıyla kendini gösteren hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alındı. 6 ay boyunca her gün yaklaşık 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketmesi sonrasında, hastalık belirtilerinin katılımcıların yüzde 89’unda tamamen rahatladığı ve günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi. Dünya Gastroenteroloji Kongresi’nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen çalışmanın alanında bir ilk olduğunu söyledi.

DÜZENLİ PROBİYOTİK

Ev yapımı yoğurdun yapması kolay ve taze olması sebebiyle avantajlı olduğunu belirten Bilecen, şu bilgileri verdi: “Yoğurdu evde yaptığınız zaman bu yoğurdun daha fazla oranda canlı bakterileri içerdiğinden emin olabilirsiniz. Bakteriler probiyotik olarak sınıflandırılmaktadır ve bu çalışmada da olduğu gibi bağırsak florasının sağlığını ve çeşitliliğini artırmaya yardımcıdır.”

 

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