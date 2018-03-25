Ağrı kesici, bağışıklığı güçlendirici propolisli sakız üretildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından TÜBİTAK’ın katkılarıyla 3001 projesi olan ve yaklaşık 60 bin TL bütçeli bağışıklığı güçlendirici ve antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkiye sahip propolisli sakız yapıldı.

“Az miktarda balla karıştırıp ürettiği özel bir üründür”

Propolisin arılar tarafından yapıldığına değinen ve çok az mikarda olduğunu belirten projenin öncüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Palabıyık, “ Propolis, arıların ağaç ve bitki özütlerini bal mumu, polen, kendi salgıları ve az miktarda balla karıştırıp ürettiği özel bir üründür. Propolise kısaca arıların kullandığı doğal antibiyotik diyebiliriz. Bununla arılar kovanların içini dezenfekte ederler. Propolisin 300’e yakın farklı bileşene sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasında en önemli grubu flavonoid dediğimiz antioksidan maddeler oluşturmaktadır. Bu bileşenler sayesinde propolis bağışıklığı güçlendirici ve antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkiye sahiptir” dedi.

“Herhangi bir yapay aroma maddesi de içermemesidir”

Sakızın kısaca özeliklerine değinen Palabıyık, “TÜBİTAK Projesi kapsamında, propolisi yabancı maddelerden uzaklaştırıp saflaştırarak reçinesiyle beraber %5’e varan oranlarda sakız ürününde değerlendirmeyi başardık. Böylece sakız ürünü içindeki saf propolis miktarı yurtdışındaki muadillerine göre önemli bir miktarda arttırılmış oldu. Ayrıca, propolis reçinesinin, sakızın ana materyali olan sakız mayasının yapısına benzerliği de ürüne işlenebilirliğini kolaylaştırmış ve aynı zamanda sakız mayasının işlevine de katkı sağlamıştır. Sakızın bir diğer özelliği ise propolisin doğal aroması sayesinde herhangi bir yapay aroma maddesi de içermemesidir” söyleminde bulundu.