Bahar nezlesinden korunmak için bunlara dikkat!

Basit nezle 7-10 günde iyileşirken, bahar nezlesinin alerjenle temas süresi boyunca devam ettiğini kaydeden KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, bahar nezlesinin sık şikayetleri arasında, burun tıkanıklığı, sık hapşırık ve burun kaşıntısı ile birlikte, göz yaşarması ve şeffaf burun akıntısının bulunduğunu söyledi.

Tedavide öncelikle burun spreyleri, şurup veya hapların yeterli olabildiğini belirten Ulusoy, “Bunun bir alternatifi de, artık ülkemizde de ticari olarak satılabilen polen aşısı haplarıdır. Bunları henüz SGK kurumları ödemiyor ve 3-5 yıl süreyle kullanmak gerekiyor, ama uzun dönemde polene karşı bağışık kalmak için elimizdeki tek seçenektir” diye konuştu.

Bahar aylarında sıkça karşılaşılan alerji problemlerine karşı alınması gereken önlem hakkında Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları açıkladı:

1-Polen zamanında dış ortamda, özellikle çim, çayır ve kavak ağacı gibi doğal ortamlardan uzak durmaya çalışın.

2-Mecburen bu ortamlara gidecekseniz, gözlük ve maske kullanın.

3-Her akşam duş alın.

4-Tüm kıyafetlerinizi günlük değiştirin. Kıyafetlerinizi, yatak odanızda çıkarmayın.

5-Bu dönemde, evinizin ve arabanızın camlarını kapalı tutun.

6-Hem arabada, hem de ev ve iş ortamlarınızda, polen filtreli klimalar kullanın.