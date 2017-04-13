Bahar yorgunluğuna karşı hangi bitki çaylarını tüketmelisiniz?

Mardinli aktar İbrahim Bubekoğlu, kişilerin iş yapmasını engelleyen, halsizlik, yorgunluk hissi veren bir geçiş dönemi rahatsızlığı olan bahar yorgunluğunun, çay ve şifalı bitkilerle giderilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Bubekoğlu, “Kış aylarına girildiğinde insanlar hava değişikliği sebebiyle nasıl halsizlik yaşıyorsa, ilkbahar mevsimine girildiği zaman aynı şekilde insanlarda halsizlik görülür. Kış aylarında nasıl ki kuşburnu, ıhlamur, papatya, hatmi çiçeği karışımları içiliyorsa ilkbahar mevsimine girerken de bu karışımlar içilebilir. Bu bitkiler direnç düşüklüğüne ve halsizliğe çok iyi gelir” dedi.

“Bitkiler çay gibi demlenmeli”

Bahar yorgunluğuna karşı rezene de kullanılmasını tavsiye eden Bubekoğlu, söz konusu bitkilerin demlenerek tüketilmesini önerdi. Bubekoğlu, “Önce su kaynatılır. Su kaynatıldıktan sonra azar azar eklenerek demlik veya cezvenin içinde kaynatılır. Kaynatılmış suyun içerisinde biraz bekletildikten sonra süzülüp içilir. Çocukların bir kahve fincanı yetişkinlerin ise bir su bardağı içmesi önerilir. Bu bitkisel ilaçların herhangi bir yan etkisi ya da zararı yoktur” diye konuştu.