Baklagil yiyenin kasları güçleniyor

Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın başkanlığındaki ekip daha önce yaptıkları deneylerin ardından, modern dünya beslenme alışkanlıklarının değişebileceğini söyleyerek, “Magnezyum sitratın kasların üzerindeki emilimi çok yüksek, bu da kasların gevşemesini, dinlenmesini sağlıyor. Krampları, kasılmaları azaltıyor. Bu bileşik beslenme yoluyla da karşılanabiliyor. En çok kuruyemiş, kuru baklagiller ve süt ürünlerinde bulunuyor” diye konuştu.

GEBELER TÜKETMELİ

Harzadın, magnezyum sitratın kaslarda gevşeme sağladığını kanıtladıklarını belirterek, “Eğer kaslarla ilgili problem yaşıyorsanız, sporcuysanız ya da gebelik varsa bu bileşiği almamız gerekiyor” dedi.