Balık temizlenmeden buzdolabına konulur mu?

Yaz aylarında balık çok çabuk bir şekilde buzdolabına ulaştırılmalıdır. Balık satan yerlerde iç temizliği çok uygun bahşişler ile yaptırılabilir. Üstelik bu temizleyiciler hangi balığın nasıl kesilmesi ve pişirilme şekillerini çok iyi bilirler. Ayrıca birçok markette balıklar ücretsiz olarak temizlenir. Hamsi ve istavrit gibi küçük balıklar dışında tabii. Balık yazın uzak bir noktadan eve götürülecek ise bir miktar buz torbaya konmak üzere balıkçıdan istenebilir.

Evde ve yaz mevsiminde o akşam yenecek balıklar temizlemeden normal bölmede saklanabilir. Burada unutulmaması gereken nokta balıkları tamamen kapatılabilen cam bir kapla dolaba koymaktır. Çünkü bazı balıklar plastik kapları kokuturlar ve bu kokudan kurtulmak çok zor olur. Eğer daha uzun sürede yenecekse yazları mutlaka balık iyice temizlenmeli, yıkanmalı, süzülmeli ve buzdolabı poşeti ile dolaba konmalıdır.

Kış aylarında balıklar temizlenmeden dolaba konur mu?

Balık riske girilebilen bir gıda değildir. Balık yemek çok sağlıklı bir beslenme biçimi olsa da çabuk bozulduğu unutulmamalıdır. Bozuk balık ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Kış aylarında saklama koşulları biraz daha iyidir. Balıklar ertesi güne kadar yukarıdaki gibi dolapta saklanabilir ama daha uzun süre saklanmaz. Yani balıklar kış da olsa normal bölmede iki günden fazla tutulmamalıdır. Derin dondurucuya konacak balıkların da temizlenmesi tavsiye edilir. Bu şekilde dayanım ömrü artar. Bir de dondurucudan çıkan balığı temizlemek çok zordur. Temizlik sırasında balık çoğu kez parçalanır ve balığın çözülmesi için de beklemek gerekir.

Derin dondurucudan sonra çözdürülen balığın etlerinin arasındaki bağlar zayıflar bu bakımdan parçalanması kolaylaşır. Parçalanmış balık da göze hiç hoş görünmez. Bu bakımdan hamsi de olsa balıkları temizleyip, iyice soğuk suyla yıkayıp ve süzdükten sonra poşetleyip kaldırmak en iyisidir. Torbaların ağzı da iyice kapatılmalıdır. Zira balık derin dondurucuda bile olsa koku yayar. Özellikle hamsi iyice önlem alınmadan konmamalıdır. Büyük balıklar pişirme şekli verilerek dondurucuya konursa daha iyi olur. Örneğin alabalığın genelde orta kemiği alınır ve kanatlar iyice ikiye açılır. Bu hali ile torbalanırsa kızartma yaparken veya fırına verilecekse açılması beklemek gerekmez.

Balıkları temizlemeden kaldırmak zorunda kaldıysanız kullanmadan bir gece önce derin dondurucudan normal bölmeye alın. Bir gece orda yavaş yavaş çözülsün böylece parçalanma riskini en aza indirirsiniz. Buna da vakit yoksa oda sıcaklığında 2 saat üzerine tuz döküp bekletin açılacaktır.

Balık mükemmel bir besin ama bir o kadar da özen gösterilmesi gereken bir et türüdür. Balık alırken çok taze olmalıdır. Biraz beklemiş balık yukarıdaki dayanım sürelerini karşılayamaz. Ayrıca balıkların derin dondurucuda bile olsa üç ay içinde mutlaka tüketilmesi gerekir.