Baş ağrısına ne iyi gelir?
Prospektüsünde anlatıldığı gibi kullanmak kaydı ile baş ağrısı ilacı alabilirsiniz, fakat bu gerçekten hayatınızın en kötü baş ağrısıysa ve bir kaç saniye içinde ortaya çıktıysa hemen bir acil servise gitmelisiniz.
-Bazı gerginlikten kaynaklanan baş ağrıları, buna neden olan sebebi yani stresi ortadan kaldırdığınızda hafifler.
-Alnınızın üzerine serin, ıslak bir havlu koymanız da yardımcı olabilir.
-Kronik migreniniz varsa başağrısı tedavisi için doktorunuzla birlikte bir plan yapmalısınız.
Tıbbi Tedavi
Tedavi spesifik tanıya bağlıdır. Doktorunuzu acil servis ziyaretlerinizden haberdar edin; bu sayede, özellikle kronik migreniniz varsa, tedavi planınızda yapılması gereken herhangi bir değişiklikten haberdar olur.
Sağlığı tehdit eden nitelikte olmayan baş ağrıları, çeşitli ağrı kesicilerle tedavi edilebilir.
Daha ciddi baş ağrıları, muhtemelen bir uzmanın katılımı ile doktor tarafından yapılacak özel tedaviler gerektirir.
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