Bayramda kilo almamak için bunları yapın

“Gerçekten açsanız tüketilmesi çoğu zaman sorun olmayan besinleri bazen tok olduğumuz halde sadece iştaha bağlı olarak tüketebiliriz ve bu nedenle kilo alırız. O anda çok da sevmediğiniz bir yiyecek dahi olsa tüketebilecek haldeyseniz gerçekten açsınızdır. İştah ile açlık arasındaki farkı ayırt etmek için kişi kendisine aç olup olmadığını sormalıdır.”

İkramları paylaşın

- Bayramların ruhuna da uygun olarak yiyeceklerimizi paylaşın.

- İkramlarda şerbetli, kızarmış tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etseniz bile onları da paylaşın.

- Sadece tatlı değil, tüketilecek bütün besinlerde tabağın sadece yarısını tüketin.

Geri çeviremediğiniz çikolata, şeker gibi ikramları hemen tüketmeyin.

- Porsiyon kontrolü yapmanız yani parmak, avuç içi gibi porsiyonlar kullanmanız sizi kilo artışından kurtarır.

- Bayram sofralarında porsiyon kontolü için tüm tüketilecek besinleri bir seferde tabağınıza alın ve ne yediğinizin farkında olun.

- Bayram ziyaretleri öncesi ikramlardan alınacak kalori düşünülerek genellikle evden aç çıkılır ancak bu durum enerji tasarrufu sağlamak yerine hesapladığınızdan çok daha fazla enerji almanıza sebep olabilir. Bu nedenle kahvaltıya dahi gitseniz, kan şekerinizin düşmesini ve buna bağlı olarak fazla miktarda besin tüketimini engellemek için doğru besinlerle tokluk sağlayın.

- Mide kapasitesini doldurup, daha az besin tüketmek için bol su ve ayran, maden suyu bitki çayı gibi içeceklerden yararlanın.

- Ramazan boyunca kabızlık sorunu geliştiyse bol su alın ve kuru kayısı, kuru incir tüketin.