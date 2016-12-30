Bebeğin burnundaki siyah nokta bakın neden olmuş!
Evde kullanılan kokulu mumların etrafa yaydığı is nedeniyle bebeğin burnunda siyah noktalar oluştu.
Amerika'da bir anne, bebeğinin burnunun içerisinde küçük küçük siyah noktalar olduğunu fark etti. Duyduğu endişe ile soluğu hastanede alan anne, doktorun verdiği cevap karşısında çok şaşırdı. Doktor, siyah noktaların oluşmasının nedenini evde kullanılan kokulu mumun etrafına yaydığı isten kaynaklandığını söyledi.
Çekilen ciğer filmi sonucunda ise bu lekelerin ciğerine yapıştığı ve annesinin burnundaki siyah noktaları fark etmesi bebeğin sağlığının riske girmesini önlediği ortaya çıktı.
Kaynak : HATUNZADE
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