Bel fıtığına iyi gelen egzersizler

Diskin ortasında çekirdeksi yapının içi sıvı doludur ve bu çekirdeğin yer değiştirmesine bel fıtığı denir. Bel fıtığı hastalarına uygulanan çeşitli tedavi yöntemleri vardır, bu yöntemler arasında bel fıtığı egzersizleri de yer alır.

Germe Hareketi

Sırtüstü yatarak ellerinizi yana açın ve ayaklarınızı gevşek bırakın daha sonra kollarınızı yukarı kaldırarak ve ayaklarınızı aşağı uzatarak vücudunuzu gerin.

Dorsal Germe Hareketi

Sırtüstü yatın ve ellerinizi bir dizinizi kavrayacak şekilde uzatın ve göğsünüze doğru yavaşça çekin. Isınmak için diğer dizinize de aynı hareketi uygulayın ve bu hareketi her iki dizinizi çekerek uygulamayı da deneyin.

Hamstring Germe

Sırtüstü yatar pozisyonda bir dizinizi bükün ve diğer bacağınızı düz tutun daha sonra düz olan bacağınızı yavaşça yukarı kaldırın. Her iki bacağınıza hamstring germe hareketini uygulayın. Daha sonra bir duvarın bir metre kadar açığında yüzünüz duvara dönük durun ve ayaklarınızı hiç kıpırdatmadan ve topuklarınızı hiç yerden kaldırmadan duvara doğru uzanıp dirseklerinizi bükerek yüzünüzü duvara yaklaştırıp uzaklaştırın. Aynı hareketi bir bacak önde bükük olmak üzere köşede tekrarlayın.

Pelvik Tilt

Düz bir zemine sırt üstü uzanın, dizlerinizi bükün, ayak tabanı yere basar şekilde bel bölgenizi yerden kaldırın. Düzenli olarak nefes alıp verin ve bu hareketi 10 kez tekrarlayın. Daha sonra vücudunuzu kısa bir süre dinlendirin ve ayakta dururken karnınızı içe çenenizi dışa doğru uzatıp esnemeye çalışın. Ancak bel fıtığı egzersizlerinde belin hassasiyetini göz önünde bulundurulmalıdır bu yüzden her hareketi ısındıkça uygulamak yani kademeli bir şekilde yapmak çok önemlidir.