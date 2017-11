Beslenmeni renklendir; sağlıklı kal

Artık bunu biliyoruz ve tüm dünya artık bunu konuşuyor, onaylıyor ve ülke stratejilerini bu şekilde belirliyor. ‘you are what you eat’ yani ‘ne yiyorsan o’sun’ cümlesi ile hareket etmeye çalışan kazanıyor. Biz ülke olarak bu konuda şanlıyız çünkü her renk besini kolayca yetiştirebildiğimiz topraklara sahip bir vatanda yaşıyoruz. Doğada gördüğümüz her besin renginin vücudumuz için bir anlamı var ve bahar ile birlikte besinlerinde renklendiği bu günlerde bu renkleri doğru kullanmak kendimize yapacağımız en büyük iyilik!

Diyetisyen Elif Erkin 5 rengi kapsayan besinler ile sofralarınızı renklendirmeyi ve kalp hastalıkları, kanser, sindirim sistemi hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklara karşı da korunmayı öneriyor… Bakalım bu muhteşem renkler bizim vücudumuz için nasıl konuşuyor;

Kırmızı meyve&sebzeler

KORUCU kırmızı ile başlayalım. Kırmızı renkli sebze ve meyveler, rengini ‘likopen’den alır ve insan vücudu tarafından üretemediği bu pigment pek çok kanser türüne karşı koruyucu, güçlü bir antioksidandır.

Kırmızı renk grubunda domates, karpuz, kuşburnu, çilek, kırmızı ahududu, greyfurt, nar, kırmızıbiber ve kızılcık bulunur. Kırmızı meyve ve sebzeleri kanserden ve kalp hastalıklarından korunmak için sofralarınızdan eksik etmeyin.

Sarı-turuncu meyve&sebzeler

GÜÇLENDİRİCİ turuncular; karotenoidler tarafından renklendirilmişdir. A vitamininden zengin olan sarı-turuncu renkteki besinler, vücudu harekete geçirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sarı-turuncu renk grubunda yer alan meyve ve sebzeler şunlardır: Balkabağı, havuç, şeftali, kayısı, kavun, mango, nektarin, portakal, mandalina, Trabzon hurması, muşmula, maltaeriği (yenidünya), ananas, papaya, limon, sarı biber, tatlı patates, mısır, sarı domates.

Sarı-turuncu renkteki meyve ve sebzeler, görme sağlığını ve bağışıklık sistemini destekler. Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı vücudu korumanın en güzel yolu turuncu meyve sebzelere beslenmemizde yer vermek ile mümkün

Yeşil meyve&sebzeler

HUZURUN ve ARINDIRICILIĞIN rengi olan yeşil rengin pigmenti ‘klorofil’dir.

Yüksek C vitamini içerikleriyle dikkat çeken yeşil grupta yer alan meyve ve sebzelere kanser ve kalp hastalıklarından korunmak, vücuttaki zaralı maddeleri temizlemek ile görevli, yani vücudun detoksu. Yeşil meyve ve sebzeler: Yeşil üzüm, yeşil erik, kivi, lime, yeşil soğan, avokado, brokoli, karalahana, marul, roka, taze nane, dereotu, tere, kuzukulağı gibi tüm otlar, taze fasulye, kabak, yeşil dolmalık biber, yeşil sivri biber, kuşkonmaz, bezelye, Brüksel lahanası, salatalık, ıspanak, pazı, hardal, semizotu, tere ve tüm yeşil yapraklı sebzeler.

Sağlıklı olmanın ilk anahtarını arıyorsanız yeşil rengin her ögünde tabağınızda olmasına özen gösteriniz.

Mor meyve&sebzeler

YENİLEYİCİ renk mor besinlerin pigmenti ‘antosiyanin’dir ve yaşlanmayı engelleyen bize gençlik ve güzellik veren özelliktedir çünkü en güçlü antioksidan içeriğine bu besinlerde karşılaşıyoruz. Patlıcan, kırmızı pancar, mor lahana, kırmızı soğan, mor-kırmızı turp, böğürtlen, siyah ahududu, yabanmersini, incir, mor erik, kuru erik, mor-kırmızı- siyah üzüm, vişne, kiraz, kuşüzümü, siyah dut, kuru üzüm, kan portakalı gibi mor renkteki meyve ve sebzeleri mevsiminde düzenli olarak tüketmeyi ihmal etmeyin.

Yaşlanmak istemeyenler mor besinleri hiç ihmal etmesin!

Beyaz meyve&sebzeler

TEMİZLİĞİN simgesi beyaz besinlerin pigmenti ; ‘antoksantin’dir. Yüksek posa içeriği sindirim sistemini korurken, kolestrolü düşürüyor, kalp hastalıklarını engelliyor. Özellikle kolon kanserine karşı oldukça etkilidirler. Beyaz grupta yer alan meyve ve sebzeler şunlardır: Muz, elma, armut, ayva, karnabahar, beyaz lahana, sarmısak, soğan, zencefil, mantar, patates, turp, yerelması, hindiba, kereviz, enginar ve pırasa.

Beyaz besinlere gün içerisinde yer verenler çok daha sağlıklı oluyor.

Renklerle zenginleştirilmiş menü, obezite ve diğer pek çok hastalığa (kanser, kalp hastalıkları, kabızlık, hipertansiyon, sindirim sistemi hastalıkları, diyabet, vb) karşı çok daha fazla koruyucu oluyor. Siz de tabaklarınızda renklere yer verin çok daha sağlıklı kalın. (Uzm. Dyt. Elif Erkin)