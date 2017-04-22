Beyni geliştiren 5 besin

Peki, insanların neredeyse tüm işlevlerini düzenleyen böylesine önemli bir organı hangi besinlerle gelişmesini sağlayabiliriz?

Tam tahıllı Besinler

Beynin temel besin kaynağı glukozdur ve besinlerden alınan enerjinin %20’sini beyin kullanır. Bu nedenle öğünlerinizde B vitamini açısından zengin olan tam tahıllı besinleri tüketmeniz gerekmektedir. Çünkü tam tahıllı besinler vücudun ihtiyacı olan enerjiyi yavaş ve dengeli bir şekilde kullanılmasını sağlar böylelikle gün boyu kendinizi hem dinç hem de mutlu hissedersiniz.

Deniz Mahsulleri

Haftada 2/3 kez balık tüketmek beyin fonksiyonlarının sorunsuz çalışması için oldukça önemlidir. Omega 3 açısından zengin olan sardalya, somon, alabalık ve uskumru tüketebilir aynı zamanda diğer deniz mahsulleriyle de destekleyebilirsiniz.

Yabanmersini

Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre yabanmersinin beyin için oldukça faydalı bir meyve olduğu ortaya çıktı. İçeriğindeki A,B,C vitaminleri, selenyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko gibi önemli besin öğelerini barındıran yaban mersini beyin hücrelerini ve sinirleri korur, hafızayı güçlendirir ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer hastalığına karşı korur.

Domates

İçeriğindeki fosfor, demir, potasyum ve kalsiyum mineralleri ile A, B, C vitaminleri açısından zengin olan domates beyin gelişimi için oldukça önemlidir. Bunlara ek olarak aynı zamanda likopen bulunduran domates kanı temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kalp sağlığını destekler.

Kabak Çekirdeği

Çinko açısından oldukça zengin olan kabak çekirdeği hem hafızayı kuvvetlendirmek hem de düşünme yetinizi geliştirmek için oldukça faydalıdır.