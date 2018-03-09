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Bilim insanları Alzheimer'ı önleyebilecek yeni bir reseptör hücre buldu

Çinli ve ABD'li bilim insanları, Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde etkili olan yeni bir reseptör hücre buldu.

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Neuron dergisinde yayımlanan çalışmayla keşfedilen 'Trem2' adlı bir reseptör hücre harekete geçirildiğinde Alzheimer'a eden olan zehirli amiloid beta proteinine karşı mikroglia bağışıklık hücrelerini uyararak, mikrogliaların Alzheimer hastalığı ve belirtilerine karşı koyma gücü artıyor.
 
'Trem2'yi bir tür tetikleyici hücreye benzeten bilim insanları, insan beyninde sinir hücrelerinin ölümü veya zehirli proteinlerin birikmesiyle baş gösteren Alzheimer'ı önlemek için, söz konusu alıcı hücrenin etkisiyle uyarılan mikrogliaların hastalığa karşı koyma gücünü artırdığını ve bu şekilde zehirli proteinlerin yok olmasının sağlandığını belirtiyor.
 
'Trem2' kullanılmadan mikroglianın amiloid betayı temizleme başarısının daha düşük olduğunu belirten uzmanlar, bu yeni çalışmayla 'Trem2'nin nasıl çalıştığının öğrenilmiş olduğunu, gelecekte 'Trem2' ve 'amiloid beta' arasındaki bağı güçlendirmek için tedavi stratejilerini destekleyeceğini kaydediyor.
 
Alzheimer'ın erken belirtilerinden sayılan 'amiloid beta" proteini hastaların beynindeki hastalığın ana bileşeni olarak görülüyor.
 
Alzheimer hastalığı için hâlâ etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor. Görünür belirtileri, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıkan Alzheimer'da teşhis konulduğunda da çok geç kalındığı için tedavi girişimleri yanıt vermiyor.
 
Dünyada Alzheimer'a neden olan sinirsel bozuklukların 47 milyon insanı etkilediği biliniyor. 
 

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