Biodedektör köpekler kanseri koklayacak

Proje kapsamında, hastanın nefesini, derisini, idrarını ya da dışkısını koklayarak kanser teşhisini yapabilecek köpekler yetiştirileceği belirtildi.

ERKEN TEŞHİS

Projenin şu an hazırlık aşamasında olduğunu söyleyen veteriner hekim Eker “Karaciğer kanseri olan annemin teşhisinde zorluklar yaşandı. Kanser teşhis edildikten bir ay sonra da annem hayatını kaybetti. Ben istiyorum ki bu proje ile kanser hastalığında daha çabuk erken teşhis sağlanabilsin. 32 ay içinde projeyi uygulamaya geçeceğiz. Köpekler 3 ila 6 ay arasında kanseri teşhis edebilir hale getireceğiz. Köpeklere Kolon, bağırsak, mide ve ince bağırsak kanserlerinde dışkıyı koklatıyoruz; prostat, rahim, idrar kesesi, böbrek kanserlerinde idrarı koklatıyoruz; deri ve meme kanserlerinde deri bölgelerini koklatıyoruz; akciğer kanserinde ise solunumu koklayarak kanseri teşhis ediyor” dedi. Önceliklİ olarak köpeğin kanserli dokuyu ve kokusunu tanımasını sağlayacaklarını anlatan Eker “Narkotik ya da bomba arama köpekleri nasıl eğitiliyorsa bizim projemizde de köpekler kanseri koklamayı öyle öğrenecek. Amacımız; bu köpekleri yetiştirip, Türkiye’ye dağıtmak” şeklinde bilgi verdi.