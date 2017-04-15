Bir kişinin saldırgan olduğu yüzünden anlaşılabilir mi?

Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, yüzümüzün dünyaya söylediği üç şey hakkında şu bilgileri verdi:

BİR KİŞİNİN SALDIRGAN OLDUĞU YÜZÜNDEN ANLAŞILABİLİR Mİ?

“O kişi bir erkekse, o zaman bu sorunun cevabı bilimsel araştırmalara göre evet. Araştırmalar, yüzün genişlik ve uzunluk oranının (yani küçük ya da geniş bir yüz olmasının) saldırganlıkla ilintili olduğunu bulmuşlar. Elde edilen bu sonuçlara göre yüzün genişlik ve uzunluk oranı bir kişinin agresif olup olmadığıyla ilgili önemli ölçüde fikir veriyor ve yüksek seviyelerdeki testosteron seviyelerinin geniş yüzlü ve baskın davranışlar sergileyen erkeklerde olduğunu gösteren araştırma sonuçlarıyla da uyumlu.

NASIL BİR KİŞİLİĞE SAHİP OLDUĞUNUZ YÜZÜNÜZDE YAZIYOR MU?

Yapılan araştırmalarda yüz özellikleriyle kişilik özellikleri arasında bazı bağlantıların olduğu görülmüş. Erkeklerde, uyumluluk ve özdisiplin sahibi olma gibi özelliklerin bazı yüz özelliklerine sahip erkeklerde daha çok görüldüğü bulunmuş. Uyumluluk seviyesi yüksek olan erkeklerin diğerlerine göre daha kalkık kaşları ve daha küçük alınları (kaşlar ve saç başlangıcı arasındaki mesafe) olduğu görülmüş. Uyumluluk seviyeleri daha düşük olan erkeklerdeyse durum tam tersiymiş. Benzer şekilde, yüksek seviyede özdisiplin sahibi olma özelliğinin "kalkık gözler" ve "yatay olarak uzun" kaşlarla ve daha geniş açılmış gözlerle ilişkili olduğu görülmüş. Bu özelliğe sahip kişilerin ayrıca üst dudakları içe doğru ve sıkı çene kaslarına sahip olduğu görülmüş. Bu durum düşük özdisiplin seviyeleriyle ilişkilendirilen daha gevşek yüz hatlarına, yani yer çekimin etkisiyle doğal olarak düşmüş görünen göz ve kaşlara ve gevşek kaslara sahip olmaya zıt bir şey. Araştırmacılar düşük uyumluluk ve özdisiplin seviyelerine sahip kişilerin benzer yüz özelliklerine sahip oldukları, her iki gruptaki kişilerin de yüzlerinde bir rahatlık ve duyarsızlık ifadesi olduğunu belirtiyorlar.

Kadınlar arasındaysa, sadece dışa dönüklük ve yüz özellikleri arasında kayda değer bir bağlantı olduğu sonucuna varılmış. Dışa dönüklük seviyesi yüksek olan kadınların, daha çıkıntılı bir burun ve dudaklara sahip olduğu, geride duran bir çene ve masseter (çiğnemede kullanılan) kaslara sahip oldukları görülmüş. Dışa dönüklük seviyeleri daha düşük olan kadınlarda durum tam zıttıymış, yani burun etrafındaki alan daha öndeymiş. Bu bulgular, bir kişinin yüzüne bakarak belli ölçüde o kişideki bazı psikolojik özellikleri tahmin etmenin mümkün olabileceğini gösteriyor.”

Psikolog Mehmet Başkak, bir kişinin yüzüne bakarak belli ölçüde o kişideki bazı psikolojik özelliklerini söyleyebilmek için daha fazla bilimsel araştırma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

