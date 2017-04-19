Biz otururken vücudumuzda bunlar oluyor

Neden daha az oturup, daha fazla hareket etmeliyiz? Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa’ya kulak verelim:

BİZ OTURURKEN VÜCUDUMUZDA BUNLAR OLUYOR

“Hareketsiz bir yaşamın getirisi illa ki aldığımız ve veremediğimiz kilolardır. Aşırı kilolu olma yani obezite uzun süre oturan kişilerin başlıca sorunlarındandır. Günde 360 dakikadan fazla oturuyorsanız obez olabilirsiniz.

Uzun süre ve yanlış oturmak, postürün bozulmasına da basamak hazırlar. Boyun, sırt postürü kötüyse ve oturmaya dikkat edilmiyorsa akciğerlerimiz düzgün havalanmaz. Yeteri kadar oksijen sirkülasyonu sağlanmayan vücutta baş ağrıları meydana gelir.

Uzun süre oturmak vücutta kan basıncını ve kan şekeri düzeyini etkiler, vücudun yağı parçalama yeteneğini ortadan kaldırır ve metabolizmayı yavaşlatır. Hem kemik yoğunluğunu etkiler hem de kasların aktivitesini azalttığı için kaslarda zayıflamaya sebep olur. Özellikle kalça kaslarının zayıflamasına bağlı olarak yürürken daha fazla enerji harcamaya ve daha çok yorgunluğa sebep olmaktadır.

Sekiz saatten fazla oturmak kötü kolestrolü arttırır, kalp damar problemlerine, tip 2 diyabet gibi problemlere de sebep olabilir. Hatta bazı kanser türleri de oturma yani hareketsiz yaşamın bir getirisidir. Bunun sonucunda da ölüm gelir.

AİLECE SPORTİF BİR AKTİVİTE YAPIN

Teknolojiyle birlikte artan bu durumun yan etkilerinden kurtulmak için hayatımızda yapmamız gereken bazı değişiklikler vardır. Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza alışkanlık edindirmek için mümkün olduğunca bebek arabası, bebek taşıyıcıları kullanmayın, unutmayın çocuklarınız öncelikli olarak görerek ve sizi izleyerek öğrenir.

Yetişkin bireyler ise bilgisayar, televizyon karşısında geçirdiği süreye dikkat etmeli. Televizyon karşısında oturma süresini kısa tutun.

Masa başı iş yapan bireyler, belirli aralıklarla kalkıp oda içerisinde dolaşın, mümkünse dışarıya çıkıp temiz hava alın.

Kısa mesafeleri arabayla gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih edin. Mutlaka ailece sportif bir aktivite yapın.

Ailece planlayacağınız düzenli etkinlikler bile hayatınıza hareket katar. Piknik, doğada yürüyüş, bisiklet sürme, yüzme gibi aktiviteleri tercih edebilirsiniz.”

