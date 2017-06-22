Brokoli yiyen çocuk derste daha başarılı
ABD’deki Illinois Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, düzenli olarak brokoli tüketen çocukların derslerinde daha başarılı olduğunu ortaya koydu.
Başta brokoli olmak üzere yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunan ‘lutein’ adlı antioksidan maddenin, beyin sağlığını geliştirdiğini belirten araştırma ekibinin başındaki Naiman Khan, “Yaptığımız araştırmalar, yeterli derecede lutein almış çocukların, okullarında daha başarılı olduğunu ortaya koydu. IQ’larının daha üst seviyede olduğunu gözlemledik. Çocuklar bol bol brokoli tüketsin” diye konuştu.
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