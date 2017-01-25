Bu kadın gözlerinin hareket ettiğini duyabiliyor!

59 yaşındaki Philippa Thompson nadir görülen bir hastalıktan dolayı gözlerinin hareket ettiğini ve kanının pompalandığını duyuyor. Nadir görülen hastalık İskoç kadına korku filmi yaşatıyor.

Süperiyor kanal dehissansı sendromu teşhisi konulan Philippa, herhangi bir uzvunu oynattığında sesini duyabiliyor. Tıpkı korku filmlerindeki gibi boynunu çevirdiğinde duyabildiğini iddia ediyor.

Philippa gözlerini hareket ettirdiğinde saat sesi çıkardığını, boynunu çevirdiğinde ise gıcırdadığını söylüyor. Philippa'nın aşırı duyarlılığını, uçuş sırasında basınç değişiminden sonra kafasında oluşan bir delik tetikledi. Uzmanlar deliği kapatmak için 10 operasyon denediktan sonra kadın, sonunda çilesinden kurtuldu. Ancak hala barometrik basınç değişikliklerinden etkileniyor. Bu şu anlama geliyor; hava soğuk olduğunda şiddetli baş ağrıları ortaya çıkıyor.