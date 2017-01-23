Bu köyde öpüşmek yasak
Hakkâri’nin bağışlı köyü sakinleri de düşündüler taşındılar. Öpüşmeyi yasakladılar.
Türkücü Aydın Aydın gribe böyle dikkat çekti. Hakkâri bağışlı köyünün griple savaşı için öpüşmeyi yasakladılar.
Türkücü Aydın Aydın gribe böyle dikkat çekti. Hakkâri bağışlı köyünün griple savaşı için öpüşmeyi yasakladılar.
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