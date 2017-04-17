Burun kanaması neden olur?

Kendi kendinize tedavi edebileceğiniz ve oldukça yaygın rastlanan burun kanamaları, burnun bir ya da her iki deliğinden birden kan gelmesidir. Hafif ya da yoğun bir kanama şeklinde görülebilir ve birkaç saniye ile 10 dakika arasında bir süre devam edebilir.

Burun kanamasının tıptaki adı ‘epistaksis’tir. Burunda pek çok küçük damar bulunur ve bunlar en ufak bir darbeyle kanayabilecek kadar hassastır. Kanamalar burnun ön tarafında ya da arka tarafından kaynaklanır. Anterior burun kanaması alerji, nezle ya da ufak bir yaradan dolayı olabilir ve hafiftir. Genellikle evde tedavi edilebilir. Öte yandan daha çok yetişkinlerde görülen, yüksek tansiyon, tümör ya da ilaç kaynaklı olabilecek posterior burun kanamaları tıbbi müdahale gerektirebilecek, ciddi kanamalardır.

Burun kanaması nedenleri üzerine kafa yorarken hemen akla gelmeyebilir ama kuru hava en çok rastlanan burun kanaması nedenleri arasındadır. Kuruyan burun zarları, kanama ve enfeksiyonlara karşı hassaslaşır. Çok soğuk havalarda burun mukozasının kuruyup çatlaması sonucu, kişilerde burun kanaması görülebilir.