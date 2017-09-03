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Canan Karatay: İnsanlar kurbanda istedikleri kadar et yiyebilir

Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı'nda et tüketimine sınırlama konulmaması gerektiğini savundu.

  • DHA
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Karatay, Kurban Bayramı nedeniyle hızlı et tüketimiyle ilgili değerlendirmelerini soran basın mensuplarına, "Kırmızı etin yağı ile beraber en sağlıklı şekilde mutlaka insan vücuduna girmesi gerekir. Yalnız hazırlanması çok önemlidir. Kızartma olursa tehlikelidir. Onun dışında bizim kap yemeklerimiz, ızgaralarımız en sağlıklı yemeklerdir. Kebaplarımız da sağlıklıdır. Bizim ülkemizde insanlar kurbandan kurbana et yedikleri için, istedikleri kadar yiyebilir" dedi.
 
TUZ KAYBINA DİKKAT ÇEKTİ
 
Tuz kullanımına dikkat çeken Karatay, "Özellikle kaya tuzu çok önemli. Özellikle yazın sıcak günlerinde susuz kalmamak çok önemli. Kalp ilaçları alanlar bir de tuzsuz kaldıkları zaman, hakikaten halsiz oluyorlar. Tuz kaybı, baş dönmesine neden oluyor. Tansiyon ilaçları, kalp ilaçları, bir de tuzsuz yedikleri zaman ve aynı zamanda da terleme ile tuz kaybettikleri zaman çok halsizleşiyorlar. Buna dikkat etsinler hekimlerine danışsınlar" dedi.
 
Otellerdeki açık büfelerin çok sağlıklı olmadığını savunan Canan Karatay, "Soğuk tüketilecek ürünleri soğukta saklıyor olsalar da, açık büfelere çok dikkat etmemiz lazım. Çok fazla yememenizi tavsiye ediyorum. Zaten fazla yemeye de her zaman karşıyım" dedi.
 
Karatay, kendisini dolandıran hırsızların yakalanması ile ilgili olarak, "Bu bir organize suç. Hırsızların yakalanması hiçbir şey ifade etmiyor. Beni soyan aynı hırsız 8 ay yattı ve çıktı. Fakat onu organize edenler hala dolaşıyor" dedi.

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dadaş03.09.2017 12:26
Vallahi ne yalan soyleyeyim canan hoca bence daha ikna edici daha bilimsel konusuyor gibi ilac sektoru bence endise duyuyor o yuzden canan hoca onlari rahatsiz ediyor; bir insana birsuru ilaci dayiyorlar hasta ediyorlar bir yeri yapayim derken diger tarafi bozuyorlar
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