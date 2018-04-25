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Canan Karatay meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirtti

Prof. Dr. Canan Karatay, kanser etkisi yapan besinler hakkında açıklamalarda bulundu. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Prof. Dr. Karatay, karaciğeri de yağlandırıcı etkisi olduğunu söyledi.

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Prof.Dr. Canan Karatay Gaziosmanpaşa'da düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamalar ile yine tüm dikkatleri üstüne çekti. Kanser etkisi yapan ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Karatay besinlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında da çeşitli bilgiler verdi.
 
Bal karaciğeri yağlandırıyor
Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddelerinin bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını ve şeker hastalarının baldan uzak kalması gerektiğini belirtti.
Ekmek ve şekerin zehir olduğunu her konuşmasında dile getiren Karatay, günlük iki dilim buğday ekmeği tüketmenin şekerden çok daha zararlı olduğunu sözlerine ekledi. Canan Karatay'ın açıklamalarına göre buğdayın insülin etkisi yaptığını ve bu durum da kansere davetiye çıkarttığı tespit edildi.
 
Doğal zeytinyağı ve tereyağı tüketilmesini öneren Prof.Dr. Canan Karatay, margarin içinde yer alan Omega 3 katkısının ise doğru olmadığını dile getirdi. Trans yağların inflamasyona neden olduğunu belirten Karatay, işlem görmemiş zeytinyağı ve tereyağı tüketimi ile inflamasyonun düşeceğini sözlerine ekledi.
 
Meyve suyu alkolle aynı değerde
Prof. Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyve sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi. Prof.Dr. Canan Karatay; "Her gün 30-40 tane zeytin yiyin" dedi.

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