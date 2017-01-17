Canan Karatay'dan 'palm yağı' açıklaması: Kanser yaptığını biliyoruz

EPDK'dan 'şikayet edin' uyarısı! 85 bin lira cezası var

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısından itibaren geçerli olan akaryakıt zamlarını daha erken uygulayan ya da zam saatini bekleterek elindeki akaryakıtı vatandaşa satmayan istasyonları yakın takibe aldı. 'Fırsatçı istasyon'lara 85 bin lira ceza kesilecek.