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Canan Karatay'dan 'palm yağı' açıklaması: Kanser yaptığını biliyoruz

Prof. Dr. Canan Karatay, palm yağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Ünlü çikolata-fındık ezmesi Nutella'nın içerdiği palm yağı nedeniyle kanserojen etki taşıdığı yönündeki iddialar devam ediyor.
 
Kanal D Ana Haber'e konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, "Palmiye yağı trans yağdır, zeytinyağı gibi değildir. Bildiğiniz gibi trans yağlarının insan vucudunda kanser yaptığını biliyoruz" dedi.
 
Trans yağlarının en tehlikeli yağlar olduğuna da değinen Karatay, işlem görmüş bütün yağlarda trans yağlarının bulunduğunu, bunlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı.

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