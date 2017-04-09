Çay tiryakilerine güzel haber

Bilim insanları, çay içmenin bilişsel bozukluk riskini yüzde 50 oranında azaltabileceğini açıkladı. Çay içmek, alzheimer hastalığının genetik riskini taşıyan yaşlı insanlarda bunama riskini yüzde 86 oranında azaltıyor. Nedeni ise çayın hafızayı iyileştiren ve beyin hücrelerini koruyan biyoaktif bileşikler içermesi.

GÜNDE 2 VEYA DAHA FAZLA BARDAK ÇAY

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya 55 yaş üstü 900 Çinli katıldı. Katılımcıların 2003-2005 yılları arasında tükettikleri çay miktarlarları ve 2010 yılına kadar her iki senede bir katılımcıların bilişsel işlevleri üzerinde araştırma yapıldı. Katılımcıların 72'sinde nörebilişsel bozukluk gerçekleşti. Araştırmacılar, yaşlıların günde iki veya daha fazla bardak yeşil veya siyah çay içmeleri durumunda bu rahatsızlık riskinin yüzde 50'ye kadar azaldığını gözlemledi. Bilim insanları, bu durumun çayın yapraklarındaki kateşinler, theaflavinler, thearubiginler ve L-theanine gibi biyoaktif bileşiklerden kaynaklandığını belirtti.

KALP KRİZİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Çay konusunda geçen yıl yapılan bir araştırmada da günde bir ile üç fincan yeşil çay içen kişiler arasında kalp krizi riskinde yaklaşık yüzde 20’lik bir azalma ve inme riskinde yüzde 35’lik düşüş olduğu tespit edildi.

Günlük dört ya da daha fazla bardak yeşil çay içenlerde ise kalp krizi geçirme ve kötü kolesterol riski yüzde 32 azaldı. Japon araştırmacılar çayın diş kaybını da azalttığını, ağızdaki pH seviyesini değiştirdiğini tespit etti.