Cep telefonu boynunuzdan etmesin!

Son zamanlarda bel ve boyun ağrılarıyla hastaneye başvuruların arttığını belirten Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Hüseyin Avni Çöl, "Bu şikayetler özellikle genç ve çalışan kesimde daha sık olmaya başladı. Çünkü uzun ofis çalışma saatleri, ergonomik olmayan ofis düzenleri, tablet bilgisayar ve cep telefonu uzun dönemde boyun ağrılarının artmasına sebep oluyor" dedi.

İnsan anatomisinin özelliğine değinen Dr. Çöl, “Bizim boyun ve çene kaslarımız bu duruma göre gelişmiş. Uzun süre cep telefonu kullanımında özellikle başınızı öne doğru eğdiğiniz de boyun kaslarına normalde olması gerekenden çok fazla yük biniyor. Çene kasları da zayıfladığında, dayanılmaz ağrılar oluşabiliyor. Uzun süre tedavilere rağmen bu ağrılar geçmiyor. Bu durumda yapılması gerekenin teknolojik cihaz kullanımının amacı dışına taşmasını önlemek ve sıklığını azaltmak" diye konuştu.

Uzun dönemde bu ağrıların kalıcı hale gelebileceğini aktaran Çöl, uzun süre telefon görüşmesi yapacaklara şu uyarılarda bulundu:

"Kulaklıkla konuşabilir veya telefon sağ elindeyse sol kulağında, sol elindeyse sağ kulağına tutarak konuşabilir bunlar belki boyun ve bel ağrısını azaltabilir. Kalıcı rahatlamalar bekliyorlarsa düzenli egzersiz yapmaları önerilebilir. Bu egzersizlerde bir parçasında mutlaka yürüyüş olmalıdır. Onun dışında boyun kaslarını biraz daha gevşetecek, rahatlatacak germe egzersizleri de olabilir.”