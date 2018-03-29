Çiriş otu nedir Çiriş otu faydaları nelerdir nasıl kullanır
Çiriş otu nedir faydaları nelerdir Çiriş otu nerelerde kullanılır? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Çiriş otu halk arasında birçok hastalığa iyi gelmesiyle bilinir. Çiriş otunun faydalarını saymakla bitmez. Bu haberimizde sizlere Çiriş otu nedir ve faydaları nelerdir sorusunun yanıtını derledik. Beyaz çiçekleri sayesinde hemen tanınabilen çiriş, otsu bir bitki. Tüketim için kullanılan çiçeksiz kısmı pırasaya çok benzediği için halk arasında yaban pırasası ya da dağ pırasası olarak anılabiliyor. Bunun dışında çiriş, farklı yörelerde kirkiş otu, kirgiç ya da güllük olarak da biliniyor. Nerelerde yetişiyor derseniz, kendisi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de, Ege ve Akdeniz'de de yetişebiliyor. Anlayacağınız birçok hava koşuluna karşı tahmin edebileceğinizden daha dayanıklı. Son olarak hangi zaman aralıklarında bulabileceğinizi de haberimizde ekleyelim. Çiriş otu tam da şu sıralar, yani nisan-mayıs arası tezgahlardaki yerini alıyor. İşte Çiriş otu hakkında merak edilenler haberimizde…
Çiriş otu nedir Çiriş otu faydaları nelerdir nasıl kullanır? Çiriş otu, yukarıda da söylediğimiz gibi Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bol bol yetiştiriliyor. Çiriş ya da Çiriş otu Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsinin oluşturan bitki türlerinin ortak adıdır. Mart ve Nisan aylarında yeşil yaprakları topraktan yeni çıkarken dağlardan toplanan çiriş otu sebze olarak satılır ve çok miktarda tüketilir. Tezgahlara çıkma zamanı da nisan-mayıs ayları olduğu için şu sıralar semt pazarlarında, manavlarda ve marketlerin manav reyonlarında bulunabiliyor. Çiriş otunu aldıktan sonraysa dilerseniz çeşit çeşit kavurmasını dilerseniz de farklı malzemelerle zenginleştirebileceğiniz otlu börekler yapabiliyorsunuz. Onu yemeklerde kullanmak sizin yaratıcılığınızla şekillenebiliyor anlayacağınız. Çayını yapmak isterseniz de yapraklarını kaynar suda demliyor, ardından biraz ılımasını bekleyip balla karıştırarak tüketebiliyorsunuz.
ÇİRİŞ OTU NEDİR?
Çiriş ya da Çiriş otu Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsinin oluşturan bitki türlerinin ortak adıdır. Mart ve Nisan aylarında yeşil yaprakları topraktan yeni çıkarken dağlardan toplanan çiriş otu sebze olarak satılır ve çok miktarda tüketilir. Çirişli börek, çorba, sulu yemek ve pilav yapılır. Kendine has bir kokusu vardır. Türkiye’de birçok yörede yetiştiği bilinen çiriş otu daha çok Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde yetişir.
ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI
Çiriş otunun halk arasında birçok hastalığa iyi geldiğine inanılır. Çiriş otunun tedavisinde faydası olduğu düşünülen durumlar şunlardır;
C vitamini bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır
Emziren annelerin sütlerinin artmasına yardımcı olur
Kadınlarda regl düzensizliğini karşı faydalıdır
İdrar söktürücü etkisi vardır
Saç kırana iyi gelir ve saçları güçlendirir
Egzamanın tedavi sürecinde katkı sağlar
En mühim konulardan biri: Çiriş otunun zararı, yan etkisi var mı?
Çiriş otunun ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağını öğrendiğimize göre, onu kullanmadan önce bilmemiz gereken son bir mühim konu var: Çiriş otunun zararları.
Özellikle daha önce hiç yemeyenlerin içi rahat olabilir çünkü çiriş otunun bilinen hiçbir zararı yok. Ancak faydalarından da anlayabileceğiniz gibi kendisi idrar söktürme konusunda oldukça başarılı olduğundan, fazla tüketildiğinde bu durum rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor.
Bu nedenle her şeyde olduğu gibi çiriş otunda da aşırıya kaçmamak gerekiyor.
Uyarımızı da yapmadan bitirmeyelim, eğer ciddi bir rahatsızlığınız ya da alerjiniz varsa ve daha önce hiç çiriş otu tüketmediyseniz elbette öncesinde mutlaka doktorunuza danışın ve onun önerdiği miktarda ve şekilde çiriş otu tüketin. Doktorunuzun tavsiyeleri dışında hiçbir şey yapmayın, aman diyelim. Sağlık bu, ihmale, ciddiye almamaya gelmez.
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