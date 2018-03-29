Çiriş otu nedir Çiriş otu faydaları nelerdir nasıl kullanır? Çiriş otu, yukarıda da söylediğimiz gibi Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bol bol yetiştiriliyor. Çiriş ya da Çiriş otu Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsinin oluşturan bitki türlerinin ortak adıdır. Mart ve Nisan aylarında yeşil yaprakları topraktan yeni çıkarken dağlardan toplanan çiriş otu sebze olarak satılır ve çok miktarda tüketilir. Tezgahlara çıkma zamanı da nisan-mayıs ayları olduğu için şu sıralar semt pazarlarında, manavlarda ve marketlerin manav reyonlarında bulunabiliyor. Çiriş otunu aldıktan sonraysa dilerseniz çeşit çeşit kavurmasını dilerseniz de farklı malzemelerle zenginleştirebileceğiniz otlu börekler yapabiliyorsunuz. Onu yemeklerde kullanmak sizin yaratıcılığınızla şekillenebiliyor anlayacağınız. Çayını yapmak isterseniz de yapraklarını kaynar suda demliyor, ardından biraz ılımasını bekleyip balla karıştırarak tüketebiliyorsunuz.

ÇİRİŞ OTU NEDİR?

Çiriş ya da Çiriş otu Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsinin oluşturan bitki türlerinin ortak adıdır. Mart ve Nisan aylarında yeşil yaprakları topraktan yeni çıkarken dağlardan toplanan çiriş otu sebze olarak satılır ve çok miktarda tüketilir. Çirişli börek, çorba, sulu yemek ve pilav yapılır. Kendine has bir kokusu vardır. Türkiye’de birçok yörede yetiştiği bilinen çiriş otu daha çok Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde yetişir.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI

Çiriş otunun halk arasında birçok hastalığa iyi geldiğine inanılır. Çiriş otunun tedavisinde faydası olduğu düşünülen durumlar şunlardır;

C vitamini bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır

Emziren annelerin sütlerinin artmasına yardımcı olur

Kadınlarda regl düzensizliğini karşı faydalıdır

İdrar söktürücü etkisi vardır

Saç kırana iyi gelir ve saçları güçlendirir

Egzamanın tedavi sürecinde katkı sağlar

En mühim konulardan biri: Çiriş otunun zararı, yan etkisi var mı?

Çiriş otunun ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağını öğrendiğimize göre, onu kullanmadan önce bilmemiz gereken son bir mühim konu var: Çiriş otunun zararları.

Özellikle daha önce hiç yemeyenlerin içi rahat olabilir çünkü çiriş otunun bilinen hiçbir zararı yok. Ancak faydalarından da anlayabileceğiniz gibi kendisi idrar söktürme konusunda oldukça başarılı olduğundan, fazla tüketildiğinde bu durum rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor.

Bu nedenle her şeyde olduğu gibi çiriş otunda da aşırıya kaçmamak gerekiyor.

Uyarımızı da yapmadan bitirmeyelim, eğer ciddi bir rahatsızlığınız ya da alerjiniz varsa ve daha önce hiç çiriş otu tüketmediyseniz elbette öncesinde mutlaka doktorunuza danışın ve onun önerdiği miktarda ve şekilde çiriş otu tüketin. Doktorunuzun tavsiyeleri dışında hiçbir şey yapmayın, aman diyelim. Sağlık bu, ihmale, ciddiye almamaya gelmez.