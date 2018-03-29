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Çocuk kanallarında bazı gıdalara reklam yasağı

Çocuk programları ve çocuk kanallarında bazı gıdalara yönelik reklam yasağı geliyor.

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RTÜK yönetmeliği yayımlandı. Çocuk programları ve çocuk kanallarında bazı gıdalara yönelik reklam yasağı geliyor. 15 gün sonra başlayacak yasakla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CNN TÜRK yayınında konuştu. Kırmızı listede yer alan 5 kalemle ilgili reklamın çocuk programlarının hiçbir anında yapılamayacığını söyledi. "Erişkinlerle ilgili kuşaklarda yapılsa bile alt yazıyla uyarı olacak" dedi.
(CNN Türk)

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