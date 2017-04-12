Çocukların patates ve hamur işlerinden uzak durmalarını sağlayın

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlik kapsamında; her yaşta hareketli yaşamın önemine vurgu yapmak amacıyla öğrenciler, Beden Eğitimi dersine velileri ile birlikte çıktı. Beden eğitimi öğretmenlerinin eşliğinde öğrenci ve velilerden oluşturulan takımlar, sahada daireler oluşturarak kültür-fizik hareketleri yaptı. Velilerin ve öğrencilerin yarışabildikleri istasyonlar kurularak, voleybol turnuvası da gerçekleştirildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selmin Karademir, çocukluktan başlayarak kalp hastalıklarından korunmanın yollarını anlattı. Prof. Dr. Karademir, 10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası’nda sağlıklı yaşam biçimine, beslenmeye, sağlıklı yaşama, egzersiz yapmanın önemine dikkat çekmek için bu etkinliğin gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, “Burada biz çocuklara sağlıklı beslenme konusunda bilgiler vereceğiz, hastalıklardan nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgiler vereceğiz ve egzersizin onların yaşamında ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağız, Çünkü obezite ileride oluşabilecek kalp-damar hastalıklarından korunabilmek adına çok önemli. Biliyoruz ki Türkiye İstatistik Kurumu’nu obeziteyle ilgili yaptığı çalışmalarda; çocuklarda yüzde 8,5 olan obezite oranın erişkinlerde çok daha yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla çocukluk çağında biz çocukları nasıl eğitirsek o şekilde devam edecekleri için bunun önemini aslında çocukluk çağında vurgulamak gerekiyor. Nasıl sağlıklı beslenmeleri gerektiğini, rafine gıdalardan, asitli yiyecek ve içeceklerden nasıl uzak durmaları gerektiğini öğretmek zorundayız: Çünkü ileride kalp-damar sorunları yaşamasınlar, sağlıklı olsunlar diye. Tabii ki sağlıklı beslenmeden sonra en önemli şey de egzersizi arttırmak. Normalde haftada 5 gün en az 30 dakika egzersiz yapmak lazım ki obeziteden korunalım ve ileride de kalp ve damarlarımızın sağlığını oluşturalım” şeklinde konuştu.

Ne gibi tedbirler alınmalı?

Özellikle aile büyüklerine seslenerek sağlıklı beslenmeyi sağlamanın önemine dikkat çeken, “Çocukların asitli yiyecekler, patates, hamur işlerindne uzak durmalarını sağlayacağız. Her gün mutlaka süt içecekler, peynir yiyecekler, yoğurt yiyecekler. Günde en az 1-2 porsiyon meyve yiyecekler. Haftada en az 2 defa tahıl yiyecekler ama balık da yemek zorundalar. Çünkü onların gelişebilmeleri için proteine de ihtiyaç var. Etlerini de yiyecekler ama tabii ki bunlar yağlı etler olmayacak, Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor çocukların ve özellikle de ailelerin. Çocukların mutlaka belli bir spor programında olmaları gerekir. Bunun için biz çocukları spor yönünden teşvik etmeliyiz. Voleybola, yüzmeye, baskete gidebilirler. Çocuk neyi seviyorsa hareketlerini arttırmak adına bunları mutlaka yapmalıyız ve biz sağlıkçılar olarak da bunların üzerinde durmalıyız. Burada asıl iş tabii ki anneye babaya düşüyor. Çünkü çocukla vaktin çoğunu onlar geçiriyor, annelerin babaların buna dikkat etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bu konuya çok önem veriyoruz”

Prof. Dr. Karademir, sözlerini şöyle tamamladı: “Sağlık beslenmeyi de vurgulamak adına bugün Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü olarak elma dağıtacağız. Sağlık Bakanlığı bu konuya çok önem gösteriyor. Çünkü sağlıklı beslenme ve aktiviteyi arttırmak adına Bakanlık birçok kontrol programları geliştirdi. Özellikle kardiyoloji dernekleri ile birlikte. Bunların başında obeziteyi azaltmak için sağlıklı beslenme programları, fizik aktiviteyi arttırma programları, tütün kullanımını azaltma programları özellikle de aşırı tuz kullanımını azaltma programları şeklinde düzenlenen programlar var. Özellikle bu konuya da çok önem veriyoruz.”

Beden Eğitimi dersine çocukları ile birlikte katılan veliler ise, farkındalığı arttırmak adına güzel bir etkinlik olduğunu ve büyük keyif aldıklarını belirtirken böyle etkinliklerini devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Okulda görev yapan öğretmenler ve okul yönetimi de spor kıyafetleri ile etkinliğe katılım sağladı. Öğretmen, öğrenci ve velilerle birlikte yaklaşık 200 kişinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik sonunda ise öğrencilere doğal ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek amacıyla ‘Elma’ dağıtıldı.