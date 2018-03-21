Çölyak hastalarına rapor müjde: Sağlık raporu kullanım süresi, 1 yıldan 3 yıla çıkartıldı
Çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi, 1 yıldan 3 yıla çıkartıldı.
- AA
Çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi, 1 yıldan 3 yıla çıkartıldı.
"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Bir dizi düzenlemeyi içeren tebliğ ile doğuştan metabolik hastalıklardan çölyakta yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi, 1 yıldan 3 yıla çıkartıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.