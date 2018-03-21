Çölyak hastalarına rapor müjde: Sağlık raporu kullanım süresi, 1 yıldan 3 yıla çıkartıldı

Çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi, 1 yıldan 3 yıla çıkartıldı.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bir dizi düzenlemeyi içeren tebliğ ile doğuştan metabolik hastalıklardan çölyakta yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi, 1 yıldan 3 yıla çıkartıldı.