Daha yaşlı görünmenize neden olan 5 sağlıksız alışkanlık

Geceleri atıştırmak

Geceleri kraker, kurabiye gibi şekerli atıştırmalıklar yemeği alışkanlık haline getirmek sizi beklediğinizden daha çabuk yaşlandırır. Rafine karbonatlar ve şeker tüketmek kan şekerinde hızlı bir artışa neden olur. Şeker molekülleri kan yoluyla vücudumuzdaki tüm hücreleri yağ ve proteinlere bağlı olarak dolaşırlar. Şeker, cilde elastikiyet veren protein kolajene bağlandığında glikasyon ortaya çıkar ve bu elde edilen kolajen-şeker kombinasyonu sert bir yapıya sahip olduğundan deride kırışıklıklara neden olur. Bu nedenle bu gibi atıştırmalıkların yerine yoğurt, fıstık, haşlanmış sebze gibi daha düşük glisemik değere sahip gıdalar koymalısınız.

At kuyruğu yapmak

Çok basit bir hareket gibi görünse de sık sık at kuyruğu yapmak saçlarınızın daha çok dökülmesine neden olur ve saç sağlığınızı tehlikeye atar. Devamlı olarak direnç gören saç dipleri ister istemez zarar görür. Bu sebeple vakit kaybetmeden saçlarınızı sıkı sıkı toplamaktan vazgeçin. Saçlarınızı ille de toplamak istiyorsanız yine yukarıdan daha bol bir topuzla şekillendirebilirsiniz.

Egzersiz yaparken dikkatli olmamak

Egzersiz yaparken çoğumuz yüzümüzün hangi şekle girdiğiyle çok ilgilenmiyoruz. Oysa kaşları çatmak, inlemek ve nefes alıp verirken dudak kaslarını zorlamak yüz kaslarımıza zarar verir. Böylece kırışıklıklardan kurtulmak için unutmadan kullandığınız güneş koruyucu kremlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü yüzünüzü spor yaparken gereğinden çok kırıştırıyorsunuz. Bunun önüne geçmek için ayna önünde egzersiz yapın ve yüz hareketlerinizi düzeltmeye odaklanın.

Sağlıksız yağ tüketmek

Zararlı yağlarla yapılmış yiyecekleri tüketmek sizin ve cildinizin daha hızlı yaşlanmasına neden olur. Oysa Omega-3 gibi yağ asitleri sivilce, iltihaplanma gibi durumların önüne geçen sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Omega-3 ciltte bol miktarda bulunan kolajen ve elastin liflerinin parçalanmasını önleyerek cildinizi sağlıklı tutar. Bu sebeple Omega-3 yönünden zengin olan somon, avokado, zeytinyağı gibi yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin.

Saçlarınızı yüksek ısıyla kurutmak

Saçlarınızı kurutma makinenizin yüksek ayarında ve yakından kuruttuğunuzda saç tellerinizde kabarcıklar oluşmasına neden olursunuz. Bu da saçlarınızın çok daha kolay kırılmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için yapmanız gereken şey kurutma makinenizi saçınızdan 20 cm uzak tutarak kurutmaktır. Ayrıca saçlarınızı kuruturken ısıdan koruyan bir ürünle güvence altına alabilirsiniz.