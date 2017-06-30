Dikkat! Sessiz kalp çarpıntıları felç bırakabilir

Uzmanlar, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 18-21 Haziran’da gerçekleştirilen Avrupa Kalp Ritmi Birliği Kongresi'ne katıldı.

Uzman kalbin kulakçıklarından kaynaklanan kalp çarpıntısı tehlikesine dikkati çekti. "Atriyum fibrilasyonu olarak bilinen kalbin kulakçıklarından kaynaklanan kalp çarpıntısı, kalpte pıhtı gelişimine neden olarak beyni etkileyip felce neden olabilmektedir" bilgisini veren Prof.Dr. Bülent Görenek şunları söyledi:

SİNSİCE SEYREDİYORSA TEHLİKELİ

"Çoğu zaman hastalar bu çarpıntıları hissedebiliyor. Ancak bazen hastalar çarpıntının farkına varmayabilir. Bu şekilde sinsi seyreden durumlar çok tehlikelidir. Çünkü kişi önceden bir rahatsızlık hissetmediği için pıhtı gelişimini önlemek amacıyla önlem alınamıyor. Bu tür çarpıntıların beyne pıhtı atma riski yüksek."

Uzman, şikayete yol açmayan ve EKG’de tespit edilemeyen sessiz çarpıntıların kalp pili bulunan hastalarda belirlenebildiğini aktararak şöyle devam etti:

RİSKLER AZALTILABİLİR

"Ayrıca holter denilen cihazlarla ya da vücuda yerleştirilen çok ufak algılayıcılarla da sessiz kalp çarpıntılarının yakalanması mümkündür. Çarpıntı yakalandıktan sonra pıhtıya bağlı inme riski yüksek olan hastalara pıhtı önleyici ilaçlar vererek felç oluşma riskini azaltabilmekteyiz. İnme riski olan hastalarda sessiz de olsa atriyum fibrilasyonunun tespit edilmesi halinde istenmeyen sonuçları önlemeye yönelik ilaçlar ve başka tedavi yöntemleri ile yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor."