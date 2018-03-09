Diyarbakır'da kamu hastanesinde çalışan personeline işaret dili öğretiliyor

Bağlar ilçesi Halk Eğitim Merkezi ile Beyaz-Ay Derneği iş birliğinde kent merkezindeki kamu hastanesinde çalışan hasta hakları birimi görevlilerine, hemşire ve gönüllü doktorlara engelli hastaların sıkıntılarını daha iyi anlamalarını, işlemlerinin daha çabuk yürütülmesini sağlamak için işaret dili eğitimi veriliyor.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özkul, uygulamayla işitme engellilerinin hastanede yaşadıkları sıkıntının giderilmesi suretiyle onlara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Günde hizmet sundukları 5 bin hastanın yüzde 3-4'ünün engellilerden oluştuğuna işaret eden Özkul, "Engelli hastalara da kaliteli sağlık hizmet vermek için çaba gösteriyoruz. Hayata en önemli şeylerden biri karşıdaki kişiyle iyi iletişim kurmaktır. Engelli hastalarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için bu projeyi uyguladık. Hedefimiz, engelli vatandaşlar için hastanede rahat bir ortam oluşturmaktır." dedi.

"Vatandaşımız daha rahat edecek"

Özkul, işitme engellilerinin tedavi için geldikleri hastanelerde derdini anlatacağı kişilerin olmadığını anımsatarak, bu nedenle işaret dili eğitiminin hastanelerdeki eksikliği gidereceğini aktardı. Özkul, "Kursun amacı bize ulaşıp sıkıntısını ifade edemeyen, ifade ettiği zaman doğru algılanmayan engellilerin derdine çare bulmaktır. Bundan sonra işitme engelliler, hastanelerde rahat edecek. Önümüzdeki günlerde 'engelli dostu hastane' unvanını almak için büyük çaba sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başhekim Özkul, iki ay önce başlayan kursun yıl sonunda tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Engellileri sevindirdi

Kursa katılan fizyoterapi İsmet Gülen Çelebi, iki aylık eğitimin ardından hastaneye gelen işitme engellilerle iletişim kurabildiğine işaret ederek, "Onları anlayabildiğimiz için engelli hastalarımız çok memnun oluyorlar. Doğru teşhis yaptığımız için ve iyi hizmet sunabildiğimiz için biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Eczacı Hasan Eriman da "Eğitim almaya başladıktan sonra hastalarla daha iyi iletişim kurmaya başladık. Artık hastalarımızla daha iyi anlaşıyoruz sağlıyoruz." diye konuştu.

Hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Eyyüp Aslan, işaret diliyle hastaneye gelen engellilerle anlaştığını söyleyerek, "Kendileri de çok mutlu oluyor. Ayrıca hastanede çalışan işitme engelli arkadaşlarımız da var. Daha önce onlarla da iletişim kuramıyorduk. İşaret dilini öğrenmemiz onları da sevindirdi." sözlerine yer verdi.