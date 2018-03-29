Doğal suya ‘kaynak’ yapmışlar 

Türkiye'de vatandaşların musluk suyu yerine daha fazla para ödeyerek pet şişe ya da cam damacanayı tercih etmesinin en büyük nedeni, daha sağlıklı ve doğal olduğuna inanması. Sağlık Bakanlığı ve bağlı il müdürlüğü birimleri, söz konusu halk sağlığı olduğu için düzenli olarak denetledikleri su firmaları ve ürünlerinde çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Taşıdığı özelliklere göre doğal kaynak, doğal mineral ve içme suyu gibi üç farklı tipte satılan ambalajlanmış suları denetleyen halk sağlığı ekipleri 2017 yılında 28 ildeki 235 tesisi inceledi. Bu denetimler sonucu 6 işletmeye ruhsat iptali ve para cezası, 15 işletmeye para cezası, 8 işletmeye üretimi durdurma cezası verildi.

Söz konusu firmaların ‘izin verilen şartları muhafaza etmedikleri, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerini kaybettiği veya izinli suya başka bir su karıştırdıkları’ tespitiyle izinlerinin iptal edildiği öğrenildi.