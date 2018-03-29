Doğal suya ‘kaynak’ yapmışlar
‘Musluktan akan sağlıksızdır’ düşüncesiyle tercih edilen ambalaj sularda kirli oyun. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde ‘kaynak suyu başka suyla karıştıran’ 29 firmanın ruhsatı iptal edildi.
- SELİM EFE ERDEM
Türkiye'de vatandaşların musluk suyu yerine daha fazla para ödeyerek pet şişe ya da cam damacanayı tercih etmesinin en büyük nedeni, daha sağlıklı ve doğal olduğuna inanması. Sağlık Bakanlığı ve bağlı il müdürlüğü birimleri, söz konusu halk sağlığı olduğu için düzenli olarak denetledikleri su firmaları ve ürünlerinde çarpıcı sonuçlara ulaştı.
Taşıdığı özelliklere göre doğal kaynak, doğal mineral ve içme suyu gibi üç farklı tipte satılan ambalajlanmış suları denetleyen halk sağlığı ekipleri 2017 yılında 28 ildeki 235 tesisi inceledi. Bu denetimler sonucu 6 işletmeye ruhsat iptali ve para cezası, 15 işletmeye para cezası, 8 işletmeye üretimi durdurma cezası verildi.
Söz konusu firmaların ‘izin verilen şartları muhafaza etmedikleri, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerini kaybettiği veya izinli suya başka bir su karıştırdıkları’ tespitiyle izinlerinin iptal edildiği öğrenildi.
BAKANLIK SİTESİNDE ‘EN İÇİLEBİLİR’ LİSTESİ
Peki ama vatandaşlar, hangi suları tercih edecek ve ambalajlanmış su alırken nelere dikkat etmeli? Sağlık Bakanlığı, denetimleri geçen ve vatandaşların güvenle içebileceği ambalajlı su listesini, hsgm.saglik.gov.tr web sitesinin /birimler/çevre sağlığı dairesi/su güvenliği bölümünde yayımladı ve bu listede yer almayanların tüketilmemesini istedi. Bakanlık, özellikle ambalajı okunmayan, son kullanım tarihi geçmiş ya da kapağı açık suların tüketilmemesi uyarısında bulundu.
110 farklı ülkeye 67 milyon $’lık satış
TÜRKİYE, pet veya cam şişe şeklindeki ambalajlanmış su kullanımında ve diğer ülkelere ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında. Bursa ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal kaynaklardan çıkarıldıktan sonra ambalajlanarak 110 ülkeye ihraç edilen sulardan 2017 yılında 66.8 milyon dolarlık gelir sağlandı. Yurtiçi tüketimde de 2008 yılında yıllık kişi başı 34 litre pet şişe, 88 litre damacana olmak üzere 128 litre ambalajlanmış su tüketen Türkiye’de bu rakam 2017’ye geldiğinde 150 litreye ulaştı.
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