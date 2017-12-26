Dondurucu soğuklar yüzünüzü vurmasın

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, uzmanlar doğru kıyafetler giyip, doğru beslenerek kış mevsimini sağlıklı geçirmenin mümkün olduğunu anlattı. Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, soğuk hava ve rüzgarın özellikle yüz bölgesindeki sinirleri olumsuz yönde etkilediğine ve bunun sonucunda da yüzdeki kasların fonksiyonlarının bozulabildiğini belirtti. Yüz felci yaşandığında dudağı hareket ettirmenin, gülümsemenin ve göz kapağını hareket ettirmenin güçleştiğini ifade eden Ortaçbayram şöyle konuştu: “Yüzdeki kasların çoğunu kontrol eden sinirlerin fonksiyonunu yitirmesine bağlı olarak ortaya çıkan bu durum genellikle kalıcı etki oluşturmadan yaklaşık 2-3 hafta içinde kendiliğinden kayboluyor. Ancak sıkıntıların kısa sürede ortadan kalkması için medikal tedaviye ihtiyaç duyulabiliyor. Bu sorunun ortaya çıkmasında soğuk hava şartları tetikleyici. Aşırı soğuk hava ve rüzgarın yüze, bölgedeki sinirlere direkt olarak etki eder. Sorunun oluşumunu önlemek için korunmak son derece önem taşıyor. Bu nedenle, soğuk ve rüzgarlı günlerde atkı ve şapka giymek, otomobil kullanırken camları kapalı tutmak, ıslak saçla dışarı çıkmamak alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.”

ENFEKSİYON RİSKİ

Nöroloji Uzmanı Cem Ortaçbayram, yüz felci geçirenlerin şikayetlerinin çoğunlukla cerrahi ya da medikal tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden düzelebildiğini belirterek, “Ancak normalleşme sürecini hızlandırmak için, medikal tedavi ile birlikte yüz kaslarına masaj uygulamak yarar sağlıyor. Ayrıca, rahatsızlık süresince tam olarak kapanmayan gözleri enfeksiyonlar ve travmalara karşı korumak için, antibiyotik, suni gözyaşı ve göz bandı kullanmak gerekiyor” diye konuştu.