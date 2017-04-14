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Down sendromlu Melisa hayalini kurduğu cübbeyi giydi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan 18 yaşındaki down sendromlu Melisa Kula, lise öğrencilerinin hazırladığı proje kapsamında, hayalini kurduğu avukatlık cübbesini giymenin mutluluğunu yaşadı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan 18 yaşındaki down sendromlu Melisa Kula, lise öğrencilerinin hazırladığı proje kapsamında, hayalini kurduğu avukatlık cübbesini giymenin mutluluğunu yaşadı.

Kula, Ömer Özyer Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı, Fethiye Kaymakamlığının desteklediği "Hayaller Engel Tanımaz Projesi" ile hayalini kurduğu cübbeyi giydi.

Fethiye Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesinde temsili olarak görülen duruşmaya avukat cübbesiyle katılan Kula, burada savunma yaptı.

Duruşmanın ardından Kula, hakim Cihan San ile fotoğraf çektirdi. Temsili duruşmayı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San da izledi.

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