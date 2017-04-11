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Dünya Sağlık Örgütü: Pasifik Bölgesi'nin ruh sağlığı bozuldu

Fiji’de geçen yıl 44 kişinin ölümüne, on binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan Winston Kasırgası yüzünden 30 bin 568 kişinin depresyonda olduğu belirtildi.

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Radyo New Zealand’a konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pasifik Bölgesi ruh sağlığı görevlisi Yataro Setoya, Fiji’de DSÖ’nün rakamlarına göre 30 bin 568 kişinin depresyonda olduğunu ve bu durumun Winston Kasırgası’nın etkilerine bağlı olarak ortaya çıktığını söyledi.

Winston Kasırgası sonrasında depresyon vakalarında ciddi bir artış olduğunu dile getiren Setoya, halkı depresyonda olduğunu fark ettikleri kişileri yardım almaları konusunda teşvik etmeye çağırdı.

Fiji Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 3 ayda 20 kişinin intihar ettiğini ve 25 kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğu ifade edildi.

Bakanlığın depresyon hastalarına yönelik başlattığı kampanya kapsamında yardım hatları açıldı.

Pasifik ülkelerinden Fiji’yi Şubat 2016'da 325 kilometre hızla vuran Winston Kasırgası’nda 44 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi de evsiz kalmıştı. Kasırganın verdiği maddi hasarın ise 360 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

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