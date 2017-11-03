Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan veba açıklaması

Güneydoğu Afrika'da bulunan ada ülkesi Madagaskar'da hortlayan veba virüsü salgınının Afrika'daki 9 ülkeyi alarma geçirdiğini ve virüsün Seyşeller'e de sıçradığını aktarmıştık.Fakat beterin de beteri yeni bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nde görev yapan uzmanlar Madagaskar'da başlayan veba virüsü salgınının ardında yatan sebepleri tam olarak açıklayamadıklarını ve bu durumun daha önce hiç karşılaştıkları bir vaka olmadığını açıkladı.Uzmanlar virüsün daha önceki hiçbir veba türüne benzemediğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nde görevli bir çalışan Madagaskar'daki bazı kentlerde ortaya çıkan veba virüsü salgınının şu an için ulusal seviyede olduğunu ve bunun daha başlangıç olduğunu belirtti. Doktor Arthur Rakotonjanabelo yaptığı açıklamada veba virüsünün asıl sebebini yoksulluk olarak açıklıyor. Doktor Arthur ayrıca Madagaskar'da 1950 yılından bu yana vebanın görülmediği kentlere dahi virüsün yayıldığını üzerine basa basa belirtiyor.

Veba'ya karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

Kara ölüm olarak da bilinen vebaya yakalanan kişiler tedavi edilmediği taktirde hayatını kaybedebiliyor.

Pire gibi küçük hayvanlar aracılığı ile insana bulaşabilen veba, insandan insana temasla da bulaşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü tedavi edilmeyen hastaların ölümün pençesinde olabileceğini ve antibiyotik ile tedavinin şart olduğunu söylüyor.

Veba virüsü kapan kişilerde yüksek ateş, ağrı, kusma ve bulantı görülüyor. Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba (bubonik veba) lenf bezinin iltihaplanmasına ve ağrımasına sebep olabiliyor. Hıyarcıklı veba türü insanlara pireler aracılığı ile bulaşıyor.

Pnömonik veba ise hıyarcıklı veba virüsünün akciğerlere bulaşması sebebiyle ortaya çıkıyor.

Vebanın en bulaşıcı türü olarak bilinen pnömonik veba, virüsü taşıyan insanlara ya da insanların kullandığı eşyalara direkt temas yolu ile bulaşabiliyor.

Pnömonik veba virüsü kapan kişilerde kanlı ve pis tükürük, sırt ağrısı ve öksürme görülüyor. Pnömonik veba virüsü ayrıca organ kaybına ve şoka sebep olabiliyor. Pnömonik vebaya yakalanan kişiler derhal müşahade altına alınmazsa 18 saat içerisinde hayatını kaybedebiliyor.

Veba virüsü, laboratuvar ortamında yapılan kan, tükürük ve lenf bezinde bulunan iltihap örnekleri testi ile tespit edilebiliyor.

Veba virüsünün erken teşhisi durumunda hastalar antibiyotik ve destekleyici tedavi yöntemleri ile eski sağlıklarına kavuşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü veba riskini ortadan kaldımak için pire karşıtı koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Madagaskar'a seyahat edecek kişiler için ise ülkeye zorunlu haller dışında gitmemelerine yönelik uyarılarda bulunuluyor.

Büyük Veba Salgını Kara Ölüm nedir?

Büyük Veba Salgını Kara Ölüm insanlık tarihinde en çok kayba sebep olan salgınlardan birisidir. Büyük Veba Salgını Kara Ölüm sebebiyle yaklaşık 200 milyon kişi hayatını kaybetmiştir.

Büyük Veba Salgını Kara Ölüm 1346 ila 1353 yılları arası Asya ve Avrupa'da yayılım göstermiştir. Orta Asya'da ortaya çıktığı düşünülen Büyük Veba Salgını Kara Ölüm, İpek Yolu aracılığı ile dünyadaki birçok yere yayılmıştır.

Büyük Veba Salgını Kara Ölüm, Akdeniz çevresinde yaşayan nüfusun yüzde 60'ının ölümünden sorumludur.