Duş jeli kullanmak cilt yapısını bozar

Duş jelleri cildiniz için gerekli olan ve koruyan doğal yağından cildinizi mahrum bırakır. Bu da yine cildinizde kurumalara ve sertliğe sebep olur. Dikkat etmeniz gereken diğer şeyler ise;

Eski ve ıslak banyo süngerleri kullanmak

Islak süngerler ve banyo lifleri bakteri ve küflerin büyümesi için mükemmel ortamlardır. Dolayısıyla, bu tip banyo gereçlerini her 4 haftada bir değiştirmenizde fayda var.

Ya da duş alırken bunları kullanmak yerine havlu kumaştan bir banyo eldiveni ya da direkt bir havlu kullanmayı deneyebilirsiniz.

Banyo süngerinizi her yıkanmanızdan sonra kurutmanız da çok önemlidir.

Banyodan sonra fazla sert bir şekilde kurulanmak

Vücudunuzu yumuşak bir havlu ile kurulayın ve vücudunuzu biraz nemli bırakın. Daha sonra herhangi bir nemlendirici krem kullanabilirsiniz. Böylelikle; cildiniz yumuşak ve sağlıklı kalacaktır.