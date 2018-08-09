Sağlık Bakanlığı e-nabız hizmeti ne işe yarar? e Nabız Edevlet üzerinden nasıl kullanılır?



e-Nabız, artık e-Devlet sisteminde! e Nabız nedir? e Nabız’a nasıl üye olunur? e Nabız Edevlet üzerinden nasıl kullanılır? Sağlık Bakanlığının e-nabız hizmeti ne işe yarar? E-nabız sistemine giriş nasıl yapılır, E-nabız'a nasıl kayıt olunur? soruların yanıtları merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete alınan ve 8 milyon kullanıcıya erişen e-Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi’ne artık e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılabilecek. Milyonlarca vatandaşın hayatını her geçen gün kolaylaştıran e-Devlet, bir çok devlet kurumu ve özel sektör ile beraber yaptığı iş birliği sayesinde yeni hizmetleri bünyesine eklemeye devam ediyor. E Devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefiyle oluşturulan E-Devlet uygulamasına, 'e-Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi' hizmeti eklendi. Bu sayede T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete alınan ve 8 milyon kullanıcıya erişen e-Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapan vatandaşlar, tüm sağlık kayıtlarınıza 7/24 erişebilecek. e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi ile, tüm sağlık tesisi ziyaretleriniz ve detaylarına (randevu, tanı, tedavi, reçete bilgileri), tüm tetkiklerinize (tahlil, görüntüleme, alerji bilgileri), güncel sağlık bilgilerinize, uayene ve tedavilerinize ait her tür detaylı bilgiyi içeren sağlık geçmişinize, çocuklarınızın sağlık verilerine erişebilir, kalp krizi riskinizi hesaplayabilir ve tüm bu bilgileri erişimine izin verdiğiniz doktorunuzla paylaşabilirsiniz. İşte e-nabız sistemine giriş işlemlerinin nasıl yapılacağına dair merak edilenler



e Nabız birçok noktada fazlasıyla işe yarayan bir hizmet olarak dikkat çekiyor. E-nabız hizmeti nedir, e-nabız ile ilgili merak edilenleri sizler için derleyip bir rehber haline getirdik. E-nabız kamusal sağlık kuruluşlarından toplanan kişisel sağlık kayıtlarını, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri halde sunan bir uygulamadır...



SAĞLIK KONUSUNDA FAYDALI UYGULAMA: E-NABIZ



Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu uygulama ile rapor görüntüleme, randevu takip etme, randevu alma vb sağlık işlemlerini yapabilirsiniz.







E-NABIZDA NELER YAPABİLİRİM



Bilgi Ekleme (Tansiyon, Şeker, Nabız, Ağırlık)



“Tansiyon”, “Şeker”, “Nabız” ve “Ağırlık” sekmelerine tıklayarak buraya eklediğiniz bilgilerinizi görebilir, “Ekle” sekmesiyle sisteme şeker, tansiyon, ağırlık, nabız bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.



Randevu alma – randevu takip



Takviminizde randevularınızı ay, hafta ve gün bazında görüntüleyebilirsiniz . Randevu üzerine tıklayarak detaylarını görebilirsiniz. Randevu Al butonuna tıkayarak, MHRS’ye ayrıca giriş yapmadan ileriki tarihlere yeni muayene randevusu yapabilirsiniz. Böylece tek ekranda düzenli bir şekilde sağlık işlemlerinizi planlayabileceksiniz.



Kişisel bilgileri paylaşma



Sağlık bilgilerinizi istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sağlık bilginizi paylaşacağınız kişinin TC kimlik numarası ve cep telefonunu girerek bu kişiye sağlık bilgilerinize erişim izni tanırsınız.



E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPARIM?



E-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresini kullanarak veya E-İmza kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.



Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “Kullanım Şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazısının yanında bulunan kutucuğu tıklamanız gerekmektedir.



-Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Burada yaşadığınız ülke, il, boy ve kan grubu alanlarını doldurmanız gerekmektedir.



-Bu bölümde ilgili alanları doldurduktan sonra “Paylaşım Seçenekleri” alanında kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz.



-Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileri alanıdır. Burada sisteme cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz şifre bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.



-Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.