Ebelere başarı belgesi verildi

Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen " Doğum Hizmetlerini Güçlendirme" kapsamında göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisinde yaklaşık 30 yıla aşkın süre çalışarak, hizmet vermiş olan Ebe çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışma ve hizmetlerinden dolayı Başarı belgesi takdim etti.