Eklem problemlerinin en büyük belirtisi gece ağrısı

Vücudun bütün yükünü taşıyan eklemlerin de belirli bir ömrü olduğunu belirterek, eklem sağlığını korumak için yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Eklem sağlığının yaşam kalitesi için son derece önemli olduğuna işaret eden uzman, kemik yapısıyla beraber, aynı zamanda kemiği çevreleyen kas ve yumuşak doku sisteminin de göz ardı edilmemesi gerektiğini, kalsiyumdan zengin gıda ve yeşil yapraklı sebzelerle beslenilirken kas uzunluğu ve esnekliği sağlayan egzersizlerin ihmal edilmemesini önerdi.

Uzman bu şekilde oluşturulan bir hayat tarzının gelecekte kalça ve ayak bileklerinin sağlığını korurken, sakatlıkların da daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her şeyde olduğu gibi kas ve eklemleri kullanmada da bir sınır olmalıdır. Mutlaka kas ve kemik yapısına uygun bir spor tercih etmek gerekir. Kişiye uygun olmayan hareketleri içeren sporlar gelecekte hiç de karşılaşmak istenilmeyen stres kırığı, kas ve tendon yaralanmaları gibi problemleri beraberinde getirecektir.Esneklikle kas ve eklemleri koruma yolu da pilatestir. Pilates, kas ve eklemlerin esnekliğini artırmak için tercih edilebilecek en güvenli spordur. Yüzme de önemlidir ancak yer çekimine karşı yapılan bir spor olmadığı için osteoporoz gibi sağlık problemlerinin tedavisinde herhangi bir etkisi yoktur."

"Eklem sağlığını korumanın temeli düzenli egzersizden geçer"

Eklem sağlığının, esnekliğinin ve kas yapısının korunması için düzenli egzersizin çok önemli olduğunu, bunun kalp ve damar sağlığından kötü kolesterol düzeyini düşürmeye, meme, kolon kanserlerinin yanı sıra, tip 2 diyabet gibi hastalık risklerinin azaltılmasına kadar insan sağlığı için olumlu birçok katkı sunduğunu belirten Çırpıcı, şunları kaydetti:

"Günlük 10 bin adım atılabiliyorsa eklemler gayet iyi çalıştırmış olur ancak önemli olan çalıştırılan eklemin yıpratılmaması. Özellikle yere oturma, çömelme gibi pozisyonlarda uzun süre kalınıyorsa eklemler normalden daha fazla aşınır. Bağdaş kurup oturanlar ve yer sofrası kullananlarda iç menisküste ciddi anlamda dejenerasyon olur, bağlar gevşer ve ileriki yaşlarda halk arasında parantez bacak olarak nitelendirilen şekilde içe basarak yürürler."

Maden ve inşaat sektöründe çalışanlar gibi diz çöken, çömelerek uzun süreli çalışılan meslekleri yapan kişilerin diz eklemi problemleriyle çok sık karşılaştıklarını bildiren uzmanı, eklem sağlığını korumak için zeytinyağı, kefir, somon, portakal gibi besinlerin beslenmeye dahil edilmesini önerdi.

"Kişinin yaşı değil, hayattan beklentisi önemli"

Uzman, gece ağrılarının önemsenmesi gerektiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Günlük aktivite yaparken, merdiven inip çıkarken, fazla yüründüğünde herkeste ağrı olur ancak ağrı gece uykusundan uyandıracak kadar şiddetliyse ve dinlenmeyle geçmiyorsa hekime başvurmak gerekir. En çok görülen şikayetler istirahat edildiği halde geçmeyen ağrı, eklemden ses gelmesi veya hareket kısıtlılığıdır. Özellikle dinlenildiği halde geçmeyen şiddetli ağrı, o eklemin değişme zamanının geldiğini gösterir. Burada önemli olan kişinin yaşı değil, hayattan beklentisidir. Hareketli bir yaşam süren, spor yapan ya da bol bol yürüyüş yapmak isteyen ağrısı yüzünden yürüyemeyen bir insana 'Gençsin, protez için erken, bekle' demek doğru değildir. Bu şikayetlerle gelen hastanın normal bir grafisini çektiğimizde eklemdeki daralma, kıkırdak yüzeylerdeki harabiyet ya da oluşan osteofit dediğimiz kemiksi çıkıntılara göre eklem probleminin derecesi belirlenir."

Eklem rahatsızlıklarının kadınlarda erkeklere göre daha çok görüldüğünü vurgulayan uzman, "Kalça protezi ameliyatlarının yaklaşık yüzde 70'i kadınlara yapılır. Bunun temel nedeni erkeklerin eklem yapılarının kadınlara göre daha güçlü olması ve kadınların ameliyat kararına erkeklere göre daha kolay karar vermesidir. Kolay ameliyat kararı veren kadınlar, erkeklere göre daha da hızlı iyileşir." değerlendirmesinde bulundu.