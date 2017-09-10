El egzaması ev kadınlarının korkulu rüyası

Aşırı su, sabun, deterjan ve hatta havada uçuşan partiküllerin bile el egzamasını ortaya çıkardığını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Gökçen Alyamaç, “Su ile aşırı temas, havanın aşırı kuru olması, sabun, deterjan, çeşitli çözücü kimyasallar, temizleme ürünleri, lastik eldiven, hatta deriye uygulanan kişisel bakım ürünleri bile deriyi tahriş edebilir. Katı, sıvı maddelerin yanı sıra, havada uçuşan partiküller bile el egzamasına sebep olabilir. El egzaması genellikle el sırtı ve parmak aralarında olup, el bileğini aşmaz. Deride kuruluğun yanı sıra kızarıklık, kaşıntı ve gittikçe yayılan kabuklu döküntüler ortaya çıkabilir. Ellerde çatlaklar ve ağrı olabilir” dedi.

El egzamasından korunmak için elleri ılık suyla ve paraben, alkol, parfüm içermeyen bir likit bir temizleyiciyle yıkamak gerektiğini ifade eden Alyamaç, “Eller yıkandığı zaman nazikçe kurulanmalı ve hemen nemlendirici sürülmeli. Kuru ev işleri yaparken de korunmak için pamuklu eldiven giyilmelidir. Çamaşır katlarken bile hassas ciltler tahriş olabilir. Yemek yaparken, ıslak ev işleri ile uğraşırken de penye eldiven giyilip üzerine pudrasız vinil eldiven giyilmeli. İş yaparken ve eller yıkanıp kurulanmadan önce yüzük çıkarılmalı. Dışarıya çıkarken kalın, dikişsiz deri veya kumaş eldiven giyilmeli, yün eldiven kullanılmamalı. Çünkü yün kaşıntı ve tahrişi artırabilir. Endüstriyel el yıkama ürünlerinden, susuz ve antibakteriyel temizleyicilerden tahriş yapma riski nedeniyle kaçınılmalı, eldeki küçük yaralar bandajlanmalı. Çalışma kıyafetleri, koruyucu örtüler, alet ve çalışma alanları temiz tutulmalıdır” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Gökçen Alyamaç, son olarak ise bu hastalığın sedef ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek, “Eğer enfeksiyon varsa ağızdan antibiyotik verilebilir. Kortizonlu merhemler ve bariyer oluşturan kremler önerilebilir. El egzaması, mantar enfeksiyonu ve sedefle karıştırılabilir. Şüpheli durumlarda alerji testi ve gerekirse biyopsi alınarak tanı kesinleştirilmeli. Dış faktörlerden şüpheleniliyorsa, alerjik yama testi yapılmalı” diye konuştu.