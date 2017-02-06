Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Emziren anneler kafein içeren besinlere dikkat

Uzmanı, emziren anneleri kafein içeren besinler konusunda uyardı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anneliğin her bayan için kuşkusuz ki tarifi mümkün olmayan harika bir duygu olduğunu dile getiren Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Ancak doğum sonrası  annelerde ve bebeklerde görülen gaz şikayetleri sıkıntılara yol açabilmektedir. Özellikle bebeklerde doğumdan iki hafta sonra başlayan ve  dördüncü aya kadar devam eden gaz sancıları “infantil kolik “ olarak adlandırılır” dedi.
 
Enç, gaz problemi yaşanmaması için alınabilecek bazı önlemleri şöyle sıraladı;
 
“Emziren anneler kuru fasulye ,karnabahar, lahana, soğan, portakal, limon, greyfurt gibi gaz yapan besinleri tüketmekten kaçınmalıdır.
 
Çay, kahve, çikolata gibi kafein içeren besinler gaz yapıcı özelliğe sahiptir. Bunun yanı sıra  bebekte uykusuzluğa ve huzursuzluğa neden olabilir.
 
Süt, yoğurt, peynir gibi inek sütünden elde edilen besinler gaz problemi yapabilir. Emziren anneler  bu besinleri deneyerek beslenme programına eklemelidir.
 
Gaz problemi çok fazla oluyorsa  çiğ olarak sebze ya da  meyve tüketilmemelidir. Pişmiş meyve kompostoları ve haşlanmış sebzeler tercih edilmelidir.
 
Papatya, rezene, meyan kökü, güvercin otu, oğulotu, nane gibi bitkilerin çayları ve baharatlardan kimyon gaz problemi için çözüm yolu olabilir.
 
Emziren anneler emzirme sırasında göğüs değiştirmeden önce bebeğin gazını çıkarmalıdır.
 
Gaz yapmaması için, kuru baklagiller önce haşlanıp suyu dökülmeli ve sonra pişirilmelidir.
 
Mutlaka taze sıkılmış meyve suları tüketilmelidir.Gazlı içecekler ve hazır meyve sularından uzak durulmalıdır.
 
Doktora danışmadan asla ilaç kullanılmamalıdır.”
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Vesayet uygulamalarını kaldırırken CHP karşı çıktı

Başbakan Yıldırım: Vesayet uygulamalarını kaldırırken CHP karşı çıktı

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

Ataşehir'de korkutan yangın!

Ataşehir'de korkutan yangın!

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA