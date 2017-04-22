Erken teşhis sayesinde sesini kaybetmekten kurtuldu

60 yaşındaki Mehmet Kırmızı boğazındaki rahatsızlıklar nedeniyle Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Kulak Burun Boğaz(KBB) doktoru Op. Dr. Nevruz Özdemir’e giderek muayene oldu. Belirtiler üzerine çeşitli tahlil ve tetkikler yapan doktorlar, hastalığın kesin teşhisini koydu. Vakit kaybetmeden durumu hastaya anlatan doktorlar, bir an önce ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Doktorlar, hasta yakınları ile birlikte güçlükle ikna ettiği hastayı ameliyata aldı. Hasta başarılı bir şekilde geçen operasyon sonucu boğazındaki tümörlü kitle temizlendi. Hastanede tedavisi süren Mehmet Kırmızı,yeniden eski sağlığına kavuşmaya başladı.

Mehmet Kırmızı’nın kızı 28 yaşındaki Emine Kırmızı hastane çalışanlarına teşekkür ederek, “Babamın boğaz şikayeti nedeniyle buraya getirdik. Doktorların muayenesi ile kanser teşhisi konuldu. Ameliyata karar verdiler. Babam, ikna edildikten sonra ameliyata alındı. Ameliyat gayet başarılı geçti. Doktorlara ve hastaneye çok teşekkür ediyorum. Genelde boğaz kanserine yakalanıp ameliyat olan hastaların boğazında bir delik kaldığını öğrendik ama çok şükür babamın boğazında herhangi bir delik de kalmayacak. Bu hem doktorların başarısı hem de erken teşhis sayesinde olmış" dedi.

Sesini kaybedecekti

Özel Hatem Hastanesi KBB doktoru Op. Dr. Nevruz Özdemir erken teşhisin önemine değinerek, zamanında müdahale olmaması durumunda ise hastanın sesini kaybedeceğini söyledi. Boğazında deliğin de kalmayacağını ifade eden Özdemir, "Hastaların yutkunma veya rahatsızlık yaşadığı durumlarda hemen doktora gitmesi çok önemlidir. Mehmet Kırmızı’da ki şansımız erken teşhis olmasıdır. Normalde bu tür hastalar ses kısıklığı olmadan bize gelmezler. Mehmet kırmızı hastamız ise ses kısıklığı olmadığı halde yutma güçlüğü hissettiği için bize geldi. Kitleyi kısa sürede saptadık. Fakat erken teşhis olmasaydı bu kitle daha aşağıya çekilecekti. Bizde ses koruyucu bir cerrahi müdahale yapamayacağımız için hasta sesini kaybedecekti. Özellikle sigara kullanan hastaların belirli zamanlarda doktora görünmesi gerekiyor” diye konuştu.