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Eşindeki Parkinson’u koklayarak fark etti

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İskoçyalı Joy Milne, eşi Les Milne’ye henüz teşhis konulmadan önce Parkinson hastalığını kokusundan anladı. 1980’li yıların ortalarında eşi ne zaman odaya girse duyduğu kokudan rahatsız olan Joy Milne sürekli kocasından duş almasını veya dişlerini fırçalamasını istedi. Evdeki yeni kokuyu bir türlü tarif edemeyen kadın acı gerçeği ancak on yıl sonra fark etti. Bu arada Parkinson teşhisi konulan kocası Les ile birlikte Joy Milne, aynı hastalıktan muzdarip hastaların katıldığı toplantıda belirgin kokuyu yine duydu. Kokunun hastalıkla bağlantısından şüphelenen kadın, Manchester Üniversitesi’ndeki kocasının tedavisiyle ilgilenen araştırmacılarla görüştü. 

HASTALIKLI TİŞÖRTLERİ BİLDİ

Araştırmacılar bunu test etmek için 6’sı Parkinson hastalarınca giyilmiş 12 tişörtü koklamasını istedi. Testin sonunda Joy Milne koklayarak tüm Parkinsonlu tişörtü doğru bildi. Uzmzanlar, Milne sayesinde Parkinson hastalarının özel bir koku yaydığını ispat ederek erken teşhiste önemli bir buluşa imza attı. Yeni koku testi sayesinde 10 yıl öncesinden teşhis edilebilen Parkinson’un ilaç tedavileriyle ilerlemesinin yavaşlatılabildiği kaydedildi.

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