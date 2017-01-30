'Evdeki hava dışardaki havadan daha kirli'

Bir de üstüne evde ve iş yerimizde sigara içiyorsak, evimizi iş yerimizi ne kadar havalandırırsak havalandıralım az veya çok sürekli zehir soluyoruz. Önemsiz bir detay gibi görünüyor ama sürekli olarak aynı ortamda yaşıyorsak dışarda soluduğumuz havaya göre daha çok zararı bakteri, mikrop, partikül, küf ve maya içeren havayı ciğerlerimize çekiyoruz. Bir de üstüne ağır ve insanı rahatsız eden kokular... Bir süre sonra burnumuz bu kokulara alışıyor, fakat evimize iş yerimize dışardan biri geldiğinde doğrudan ortamda ağır bir kötü koku olduğunu fark ediyor.

“Sağlıklı hava sahasında yaşamak bir insan hakkıdır!” diyen Lykia Radyötör Parfümü Ürün Müdürü Selami Özgen, bir Türk firması olarak dünyanın ilk bitkisel içerikli %100 hijyen sağlayan radyotör parfümünü piyasaya sürdüklerini söyledi. Selami Özgen yaptığı açıklamada, “Radyötör Parfümünü hiçbir montaj gerektirmeden radyatör üstüne bırakmak yetiyor. Formülündeki etki sayesinde sigara, çöp gibi kötü kokulara ek olarak havadaki partikülleri, bakterileri, küf ve mayaları etkisiz kılarak yaşam kalitesini artırıyor.” Dedi.

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