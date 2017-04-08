FDA evde yapılan ilk DNA testlerini onayladı

FDA yaptığı açıklamada, evde DNA test şirketinin genetik testleri doğrudan tüketicilere pazarlayarak insanlara Alzheimer, Parkinson, çölyak ve çeşitli kan hastalıkları gibi 10 hastalık için risk bilgisi vermesine izin vereceğini söyledi.

FDA'nın Cihazlar ve Radyolojik Sağlık Merkezi Direktörü Dr. Jeffrey Shuren yaptığı açıklamada, "Tüketiciler şimdi belirli genetik risk bilgilerine doğrudan erişebilirler." "Ancak insanların genetik riskin büyük bulmacanın sadece bir parçası olduğunu anlamak önemlidir, sonuçta bir hastalık geliştirecekleri ya da olmayacakları anlamına gelmez."

Genetik, bir kişinin bir hastalık sahibi olup olmayacağını belirleyen tek faktör değildir . Bir kişinin genleri, bir hastalığa neden olmak için yaşam tarzı ve çevresel faktörlerle etkileşime girebilir. Alzheimer gibi hastalıklar söz konusu olduğunda Ulusal Yaşlanma Enstitüsü, birçok faktörün ilerlemesini etkilediği için genetik testin hastalığı tam bir doğrulukla tahmin edebileceği olasılığının düşük olduğunu söylüyor.

Kaynak: Health