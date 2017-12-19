Fiziki ömrünü tamamlamış hastaneler kapatılacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, devlet Hastaneleri kapatılıyor mu? sorusuna açıklık getirdi.

Bir televizyonunda açıklamada bulunan Bakan Demircan, "Ekonomik ömrünü veya fiziki ömrünü doldurmuş, yenilenmesi gereken hastaneleri kapatıyoruz. Hastane deprem açısından sıkıntılıysa, eskimişse, yeni yapmakta olduğumuz hastaneleri, zaten onların oluşturduğu yatak kapasitesi dikkate alınarak Türkiye'nin yaklaşık 100 bin kişinin yatak ihtiyacını da belirleyerek onları kaldırıyoruz, bir kısmını da yenileyeceğiz" dedi.

Bakan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önceki yatak sistemimiz koğuş sistemiydi; şimdi tek yatak, en fazla iki yataklı oda sistemine geçiyoruz. Yoksa işlerliği olan, fiziki yeterliliği olan hastaneleri kapatma diye bir şey yok."