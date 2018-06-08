FUE saç ekimi tekniğinde bilinmesi gerekenler

Saç ekimi ameliyatı günümüzde kelliğin kalıcı tedavisi için kullanılan en yaygın estetik operasyon türüdür. Her ne kadar yayın olarak yapılsa da başarı oranları aynı şekilde yüksek bir grafik çizmiyor. Saç ekim işlemi geri dönüşü ve revizyonu çok zor olan önemli bir operasyondur. Saç ektirme operasyonunu mutlaka çok iyi araştırmalı ve doğru kararlar almalısınız. Peki, saç ekimi uzmanınızı ve merkezinizi seçmeden önce nelere dikkat etmelisiniz?

Saç tasarımınız, saç çizginiz ve saç yoğunluğunuz doğru bir şekilde belirlenmelidir. Alnınızın üzerinde çim adam gibi uzayan, fırça gibi dik dik duran saçlarla boğuşmaktansa keşke saçsız kalsaydım dememek için seçiminiz çok önemli. Saç köklerinizin çıkış yönü de çok önemli. Yatmayan bir tek saç telinin bile sinirinizi ne kadar bozabileceğinizi düşünürseniz, önemini çok daha iyi anlayabilirsiniz.

FUE tekniğinin avantajları

Saç ekim işleminde genel olarak kafa derisindeki kelleşmenin olduğu bölgeye donör alan olan ense bölgesindeki saç köklerinin tek tek alınarak kelleşen bölgelere transfer edilmesiyle gerçekleştirilir. Önceense bölgesinden ekilmek üzere alınan saç köklerinin uzunluk ve yönlerine göre ayrıştırılır. Tüm bu işlem sırasından alınan saç köklerinin herhangi bir şekilde zarar görmemesi çok sağlanır.

Ekilmek üzere alınan saç greftlerinin ayrıştırılmasının tamamlanmasının ardından, kelleşmenin başladığı yani saç ekiminin yapılacağı bölgedeki saç kökleri için kanallar açılmaya başlanır. Ayrıştırılan saç kökleri bu açılan kanalların içerisine tek tek yerleştirilir. Saç ekim işleminin en önemli aşaması bu kısımdadır. Alanında uzman bir cerrah ekildiği belli olmayacak şekilde doğal görünen başarılı sonuçlar elde edebilir. Tabi bunun için saçın ön çizgisinin, alın çevresindeki yoğunluğunun ve saç kökünün çıkış yönünün doğru bir şekilde yapılmış olması gerekir.

Saç ekim işlemi sonrası iyileşme

Saç ekim ameliyatının ardından ekilen saç köklerinden çıkan saçlar ortalama bir ay içerisinde dökülür. Bu şok dökülme evresi, saç ekimi işleminde olması gereken ve beklenen bir süreçtir. Bu sürecin ardından ekilen saç köklerinde 5 ay içerisinde kalıcı olmak üzere yeni saçlar çıkar. Kullanılan tekniğin özelliğine göre ekilen saç köklerinin yaklaşık %90’lık bir verimle saç çıkması sağlanır. İlk yıkama işlemi genellikle saç ekim merkezinde gerçekleştirilir, ardından hastalara saçlarını nasıl yıkamaları gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi verilir. Ortalama 1 yıl içinde ekilen saç kökleri büyümesini tamamlayarak doğal döngüsüne girer. Hasta istediği gibi saçlarını kestirebilir ve şekil verebilir.